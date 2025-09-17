El 27 Octubre Corto reconocerá a Maribel Verdú con el premio Rafael Azcona

Fue María Jesús en 'El año de las luces' (1986) con quince años, Rocío en la oscarizada 'Belle Époque' (1992), ambas con Fernando Trueba; encarnó ... a Marta Ocón en 'Soldadito español' (1988) de Antonio Giménez Rico, a Areusa de 'La Celestina' (1996) de Gerardo Vera o a Elena en 'Los girasoles ciegos' (2008) de José Luis Cuerda. Son algunos de los nombres que en casi cuatro décadas de carrera Maribel Verdú ha dado forma desde las letras del genial guionista riojano Rafael Azcona. Desde esos papeles que han dado vida a su pluma, el Festival de Cine Octubre Corto reconocerá el próximo sábado 18 de octubre a Maribel Verdú con el Premio Rafael Azcona, uno de los dos honoríficos que entrega en cada edición.

«Parte esencial de la grandeza de Maribel Verdú se forja en su colaboración con el universo creativo de Rafael Azcona, uno de los guionistas más influyentes de nuestra cinematografía, nuestro riojano ilustre. Verdú ha dado vida a personajes escritos con esa mezcla de ironía, ternura y lucidez que caracterizan la pluma de Azcona», valora la organización del Festival de Cine arnedano en una nota de prensa al anunciar esta distinción. «Maribel –añade– encarna con delicadeza y fuerza las contradicciones de unos personajes que son espejo de un país y de su memoria colectiva».

27 OCTUBRE CORTO Cuándo Del 16 al 25 de octubre en varios espacios de Arnedo, además de en los Cines 7 Infantes de Logroño.

El acto Lo recibirá en una sobremesa redonda el 18 de octubre a las 19.00 horas con entrada gratuita en el Cervantes.

Participarán La actriz Aura Garrido y el cineasta Luis Alegre y Bernardo Sánchez.

Recuerda la Asociación de Vanguardias Arnedanas Aborigen que el Premio Rafael Azcona se instituyó de la mano del guionista en 2006 para celebrar su trabajo y memoria, con el fin de destacar a figuras que, como él, han contribuido de manera notable a la cultura cinematográfica. La Editorial Pepitas de Calabaza, las actrices Mónica Randall, Ana Belén, los actores Pepe Sacristán, Javier Cámara o el propio Sánchez lo han merecido.

La actriz recibirá el premio en la sobremesa redonda en la que participará el 18 de octubre en el Teatro Cervantes desde las 19.00 horas, con entrada gratuita, junto a la arnedana Aura Garrido, el escritor y cineasta Luis Alegre y Bernardo Sánchez, además de alguna confirmación más por anunciar.