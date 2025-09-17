LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Maribel Verdú será la protagonista del certamen de Arnedo. LA RIOJA

El 27 Octubre Corto reconocerá a Maribel Verdú con el premio Rafael Azcona

La organización pondera la delicadeza y fuerza con la que encarnó las contradicciones de personajes escritos por el guionista riojano

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:56

Fue María Jesús en 'El año de las luces' (1986) con quince años, Rocío en la oscarizada 'Belle Époque' (1992), ambas con Fernando Trueba; encarnó ... a Marta Ocón en 'Soldadito español' (1988) de Antonio Giménez Rico, a Areusa de 'La Celestina' (1996) de Gerardo Vera o a Elena en 'Los girasoles ciegos' (2008) de José Luis Cuerda. Son algunos de los nombres que en casi cuatro décadas de carrera Maribel Verdú ha dado forma desde las letras del genial guionista riojano Rafael Azcona. Desde esos papeles que han dado vida a su pluma, el Festival de Cine Octubre Corto reconocerá el próximo sábado 18 de octubre a Maribel Verdú con el Premio Rafael Azcona, uno de los dos honoríficos que entrega en cada edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  2. 2 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  3. 3

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  4. 4 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  5. 5

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  6. 6

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El 27 Octubre Corto reconocerá a Maribel Verdú con el premio Rafael Azcona

El 27 Octubre Corto reconocerá a Maribel Verdú con el premio Rafael Azcona