Obús, Goldenhell, O'Funk'illo y Riojazz en la sala Fundición

Obús en la sala Entreviñas de Aldeanueva en abril de este año.

S. S. J. Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:17 | Actualizado 18:17h.

La mítica banda heavy madrileña Obús actúa este viernes en la sala Fundición de Logroño. El grupo riojano Goldenhell será el encargado calentar el ambiente a las 21.30 horas, con entradas a 20/25 euros.

Además, O'Funk'illo tocará por partida doble. El sábado a las 22.30 y el domingo en sesión vemú, a las 13.00, dentro de su gira en la que celebra su 25 aniversario (entradas, 16/20 euros). Para finalizar la semana, dentro del ciclo Riojazz habrá una 'Jazz Jam', a las 20.00, gratuita.

Temas

Música