MIGUEL PECHE

Los 'soles' de Doña riman ya sobre el papel

La Biblioteca de La Rioja ha acogido la obra con la que la autora mereció el I Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo

La Rioja

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:14

Comenta

La Biblioteca de La Rioja ha acogido en la tarde de este jueves la presentación de 'Soles de medianoche' (Renacimiento), obra con la que Mónica Doña mereció el I Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo, convocado por la Fundación San Millán.

Durante su paso por Logroño, la autora jienense ha acercado al público el trasfondo de este poemario en el que explora temas como la violencia, el instinto o la condición humana. «Para escribir estos versos he tenido que abrirme en canal», ha reconocido Doña, mujer de formación científica pero con vocación artística, que este jueves también ha declamado algunos de sus versos.

Te puede interesar

