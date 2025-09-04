La XXVII Semana de Música Antigua de Logroño cuenta con nuevos escenarios Se celebrará del 6 al 12 de septiembre y contará con actuaciones gratuitas en el CCR y en la Iglesia Palacio, y de pago en el Riojaforum

Concierto en la terraza del vestíbulo del Riojaforum durante la pasada edición de la Semana de Música Antigua.

María Aguirre Logroño Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

La apuesta por «una cultura accesible, de calidad y repartida por diferentes escenarios permite poner en valor el patrimonio local, convirtiendo enclaves únicos en escenarios musicales excepcionales». Así calificaba el pasado lunes la concejala de Cultura, Rosa Fernández, a la XXVII edición de la Semana de Música Antigua de Logroño, un festival que esta vez es más ambicioso dada la ampliación de sus escenarios y programación.

El evento, que estará en la capital riojana del 6 al 12 de septiembre, cuenta con actuaciones en el Riojaforum -que requieren venta anticipada- y en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y la Iglesia Santa María de Palacio, que serán gratuitas. Unas ubicaciones que pretenden «marcar un punto de inflexión por llevar la música a nuevos espacios emblemáticos del Casco Antiguo de Logroño», añadió la edil.

Este fin de semana estará marcado por el 'Concierto para un cuerpo', que abre el festival este sábado a las 20.00 horas en el CCR. Se trata de una propuesta escénica de música contemporánea protagonizada por la violinista Marta Ramírez y la bailarina Almudena Pérez. En ella se plantea un diálogo físico y musical con el ritmo como hilo conductor.

A esa cita le seguirá 'El décimo Alfonso' a las 20.00 horas del domingo en la Iglesia de Santa María de Palacio. En él, se interpretarán varias Cantigas de Santa María en homenaje a Alfonso X el Sabio, recorriendo musicalmente alguno de los momentos clave de la vida del monarca.

Ambos conciertos serán gratuitos hasta completar aforo.