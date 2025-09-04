LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Concierto en la terraza del vestíbulo del Riojaforum durante la pasada edición de la Semana de Música Antigua. Justo Rodríguez

La XXVII Semana de Música Antigua de Logroño cuenta con nuevos escenarios

Se celebrará del 6 al 12 de septiembre y contará con actuaciones gratuitas en el CCR y en la Iglesia Palacio, y de pago en el Riojaforum

María Aguirre

Logroño

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:01

La apuesta por «una cultura accesible, de calidad y repartida por diferentes escenarios permite poner en valor el patrimonio local, convirtiendo enclaves únicos en escenarios musicales excepcionales». Así calificaba el pasado lunes la concejala de Cultura, Rosa Fernández, a la XXVII edición de la Semana de Música Antigua de Logroño, un festival que esta vez es más ambicioso dada la ampliación de sus escenarios y programación.

El evento, que estará en la capital riojana del 6 al 12 de septiembre, cuenta con actuaciones en el Riojaforum -que requieren venta anticipada- y en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y la Iglesia Santa María de Palacio, que serán gratuitas. Unas ubicaciones que pretenden «marcar un punto de inflexión por llevar la música a nuevos espacios emblemáticos del Casco Antiguo de Logroño», añadió la edil.

Este fin de semana estará marcado por el 'Concierto para un cuerpo', que abre el festival este sábado a las 20.00 horas en el CCR. Se trata de una propuesta escénica de música contemporánea protagonizada por la violinista Marta Ramírez y la bailarina Almudena Pérez. En ella se plantea un diálogo físico y musical con el ritmo como hilo conductor.

A esa cita le seguirá 'El décimo Alfonso' a las 20.00 horas del domingo en la Iglesia de Santa María de Palacio. En él, se interpretarán varias Cantigas de Santa María en homenaje a Alfonso X el Sabio, recorriendo musicalmente alguno de los momentos clave de la vida del monarca.

Ambos conciertos serán gratuitos hasta completar aforo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  5. 5 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  6. 6 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  7. 7 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  8. 8 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  9. 9 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  10. 10

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La XXVII Semana de Música Antigua de Logroño cuenta con nuevos escenarios

La XXVII Semana de Música Antigua de Logroño cuenta con nuevos escenarios