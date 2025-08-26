LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

El músico y cantante ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas sobre los escenarios, Ramón Arcusa

Rochell De Oro

Martes, 26 de agosto 2025, 16:54

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El cantante y compositor padecía una fibrosis pulmonar, diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, cuando se desplomó sobre el escenario. Su muerte supone un duro golpe para la escena musical española, ya que, junto a Arcusa, fue clave en la creación de los cimientos sobre los que se edificaría la música moderna en España.

Ramón Arcusa

Academia de Cine

Carlos Baute

Rosa Díez

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

Pedro Ruiz

Juanma Moreno

