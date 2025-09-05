LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Cadavieco, con un rabel en uno de sus conciertos.

Miguel Cadavieco abre este viernes el programa de eventos musicales de la Fundación Ibercaja para la temporada 25-26

El músico cántabro mostrará su repertorio de cantos populares a las 19.30 horas en la Plaza de la Diversidad

María Aguirre

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:37

Cantos populares, romances y cantares para el baile de la jota, manteniendo viva la tradición folclórica de Cantabria. Así se define el estilo de Miguel Cadavieco, un músico tradicional cántabro (Arce, 1968) especializado en el rabel y la troba, dos instrumentos de cuerda, que estará la tarde de este viernes en la Fundación Ibercaja de Logroño (Plaza de la Diversidad, 2) para inaugurar su programación de eventos musicales en esta temporada 25-26. La entrada, que necesita de previa inscripción, es gratuita hasta completar aforo (máximo 100 personas).

Bajo la tutela de su maestro Chema Puente, y con una amplia formación en música tradicional, Cadavieco ha construido un estilo único formado por la combinación del rabel y la improvisación de coplas y versos. Una esencia que le hace definirse como trovador y repentista.

El artista, que cuenta ya con numerosos premios y reconocimientos como el Premio Proa 2025 -que le fue entregado en la Gala del Folclore Cántabro por su labor de promoción y difusión de la música y tradiciones de Cantabria- ha trabajado con artistas y grupos de folclore español como Saltabardales, Nando Agüeros, Vanesa Muela, Julián Revuela y Kepa Junquera, entre otros.

Desde sus inicios ha participado en numerosos festivales y eventos nacionales e internacionales. Las ubicaciones: Argentina, Uruguay, Cuba o Alemania. Pero esta vez lo hace en España, concretamente en la capital riojana.

