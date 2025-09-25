LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Leize y Kernhell tocarán el sábado en Hot Rock de Nájera

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:55

El mítico grupo de rock Leize, continúa la gira en la que celebra sus más de cuatro décadas sobre los escenarios y este sábado llega a la sala Hot Rock de Nájera.

Leize + Kernhell

  • Día, hora y lugar: sábado, a las 21.00 (apertura de puertas) y 21.30 (conciertos). Sala Hot Rock.Nájera.

  • Entradas:. 17 euros (socios) y 20 euros (general)

En diciembre de 2024 publicó su disco '40 peldaños' con temas nuevos y otros que forman parte de su historia a los que han dado un aire nuevo sin perder la esencia y ganando en detalles. La banda vizcaína de metal, Kernhell, se encargará de calentar el ambiente a partir de las 21.30 horas.

