Bruce Springsteen, antes de su gira en España, sobre Trump: «Mi hogar está en manos de una administración corrupta» El 'Boss' arremetió contra el presidente de EE UU en el arranque del recital de Mánchester de la gira 'The Land of Hope and Dreams Tour' ante un público enfervorecido

Ion M. Taus Jueves, 15 de mayo 2025, 19:05 Comenta Compartir

Bruce Springsteen y The E Street Band iniciaron anoche la gira europea que les traerá a España. Con la expectación por conocer los detalles de ... estos conciertos, como repertorio y duración en grados máximos, el músico de Nueva Jersey retoma con este primer concierto en la ciudad inglesa de Mánchester 'The Land of Hope and Dreams Tour', gira a la que acudirán más de 700.000 fans en los dieciséis conciertos que ofrecerá este verano en seis países.

Al comienzo del recital en el Co-Op Live Arena, Springsteen lanzó un mensaje contundente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora», expresó el artista. «Están sucediendo cosas muy raras, extrañas y peligrosas. En Estados Unidos, persiguen a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su desacuerdo. Esto está sucediendo ahora mismo. »Los hombres más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte«, añadió. Cuando las luces se atenuaron y la multitud estalló en vítores, Springsteen abrió el espectáculo saludando con entusiasmo: «Es genial estar de vuelta en Mánchester», mientras daba la bienvenida a un abarrotado estadio. A continuación, el artista explicó que él y la E Street Band habían subido al escenario para «invocar el poder justo de la música, el arte y el rock and roll en estos tiempos peligrosos» que actualmente vive Estados Unidos. Springsteen, conocido por su compromiso político, ha sido durante años un ferviente defensor de candidatos del Partido Demócrata y un apasionado liberal. Iluminado por un foco de luz, el músico añadió: «En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora.» Y concluyó con una llamada a la acción que hizo vibrar al público: «Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor del espíritu estadounidense que se levanten con nosotros, que alcen su voz contra el autoritarismo y que dejen que la libertad reine.» La actuación de Springsteen en Manchester incluyó una variedad de canciones de toda su icónica carrera. Hubo éxitos atemporales, como 'Born to Run', 'Darkness of the Edge of Town' y «'Thunder Road', pero también una selección de material reciente. Entre ellos, 'Rainmaker', un tema del álbum 'Letter to You' de 2020, que se interpretó en vivo por primera vez. The Boss cerró la noche con su versión de 'Chimes of Freedom' de Bob Dylan, interpretada por primera vez desde 1988. El discurso inicial de Springsteen en Mánchester «¡Buenas noches! Es un placer estar en Mánchester y de vuelta en el Reino Unido. ¡Bienvenidos a la gira Land of Hope & Dreams! La poderosa E Street Band está aquí esta noche para invocar el poder del arte, la música y el rock and roll en tiempos difíciles. Mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora. Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestro experimento estadounidense que se unan a nosotros, alcen la voz contra el autoritarismo y ¡que resuene la libertad! Introducción a House of a Thousand Guitars El último control, el último freno al poder después de que los controles y equilibrios del gobierno hayan fallado, somos el pueblo, tú y yo. Es la unión de las personas en torno a un conjunto común de valores lo que separa la democracia del autoritarismo. Al final, solo nos tenemos los unos a los otros. Introducción a Mi Ciudad en Ruinas Están sucediendo cosas muy raras, extrañas y peligrosas ahora mismo. En Estados Unidos, persiguen a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su desacuerdo. Esto está sucediendo ahora mismo. En Estados Unidos, los hombres más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte. Esto está sucediendo ahora mismo. En mi país, disfrutan sádicamente del dolor que infligen a los trabajadores estadounidenses leales. Están revocando leyes históricas de derechos civiles que han dado lugar a una sociedad más justa y plural. Están abandonando a nuestros grandes aliados y alineándose con dictadores contra quienes luchan por su libertad. Están desfinanciando a las universidades estadounidenses que no se doblegan ante sus exigencias ideológicas. Están expulsando a residentes de las calles estadounidenses y, sin el debido proceso legal, los están deportando a centros de detención y prisiones en el extranjero. Todo esto está sucediendo ahora mismo. La mayoría de nuestros representantes electos no han logrado proteger al pueblo estadounidense de los abusos de un presidente incompetente y un gobierno deshonesto. No les preocupa ni tienen idea de lo que significa ser profundamente estadounidense. El Estados Unidos del que les he cantado durante 50 años es real y, a pesar de sus defectos, es un gran país con un gran pueblo. Así que sobreviviremos a este momento. Ahora tengo esperanza, porque creo en la verdad de lo que dijo el gran escritor estadounidense James Baldwin: «En este mundo, no hay tanta humanidad como uno quisiera, pero hay suficiente». Oremos.»

