Ana Belén: «Soy una mujer insegura»

ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 20 noviembre 2018

Para sus compañeras de colegio es Pili Cuesta y para los médicos, María del Pilar, pero para su familia y para el gran público, desde hace más de medio siglo, sólo es Ana Belén. La artista madrileña vuelve con nuevas canciones once años después: publica disco, 'Vida' (Sony Music), y prepara una gira para finales del verano.

En uno de sus temas, escrito por Rozalén, Ana Belén proclama que es una 'Mujer valiente'. «Pero no, yo soy una mujer insegura y con miedos atávicos. Otra cosa es que la vida me haya obligado a sobreponerme y a ser valiente. Pero cuando llego a casa, siempre pienso: 'Qué mal lo he hecho hoy', 'No he rodado bien', 'He estado mal en el ensayo'», cuenta.

Ana Belén asegura que nunca se ha sentido un icono sexual. «Cuando me elegían la mujer más atractiva de España, pensaba: '¡Con los pedazos de tías que hay!'. Pero siempre lo he visto como una parte del cariño que la gente me ha demostrado», asegura. Tampoco reniega de cumplir años. «Estoy encantada porque la otra alternativa no la quiero (risas). No me supone ningún trauma, me miro al espejo y me reconozco. Pero para mí, lo importante es vivir el hoy con pasión», subraya.

Símbolo de la izquierda, recuerda cómo poco después de morir Franco hizo pública su militancia comunista. «En determinados momentos, he hecho cosas que no le iban bien a mi carrera, pero nunca he puesto en una balanza lo que me conviene y lo que no», cuenta. Y admite que sus ideas le han creado problemas. «Los insultos han estado a la orden del día y más ahora, con las redes sociales, aunque soy 'ana-lógica' y no las sigo. Pero no me han importado demasiado. Creo que el hecho de que nosotros y gente que tiene una posición económica más boyante que la nuestra, por ejemplo, algunos empresarios, se declaren de izquierdas, debería ser un plus. Como si no pudiéramos pronunciarnos...», apunta.

En el nuevo disco de Ana Belén participan algunos de los mejores compositores de la música española, una mezcla de veteranía y juventud que incluye a Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Dani Martín, Rozalén y claro, Víctor Manuel, su compañero desde hace 47 años, que también acaba de publicar un disco en el que canta a España. «¿Por qué uno no puede ser de izquierdas y sentirse español? No habría ni que explicarlo. Tenemos una gran sanidad, los trasplantes, las energías renovables... Y podríamos hacer tantas cosas si no perdiéramos el tiempo en tonterías. Yo creo que eso es lo que quiere la gente, que podamos llegar a mucho más», dice Ana Belén, que pide «diálogo» para resolver la situación de Cataluña «porque es muy jodida, los ciudadanos se han separado» y que aspira a emular a su admirada María Dolores Pradera, que con 90 años se subía al escenario «con la misma voz de siempre». «Pero yo no sé qué pasará en el futuro, yo hago planes sólo hasta la semana que viene», sonríe.