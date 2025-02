«Lo mejor es morirse de un infarto en plena noche cuando uno está durmiendo»

Lázaro el resucitado y la autopsia de Kennedy

Estudioso de la Sábana Santa de Turín (quiere escribir un libro sobre la reliquia), sorprende saber que con 18 años Boxho era un joven católico muy devoto hasta que perdió la fe. «La fe es un don y yo no lo tengo». Por eso confiesa que, como científico, no cree en los milagros «o al menos yo no he visto nunca uno». Tampoco en el de Lázaro, al resucitado más conocido tras Jesucristo. «Quizá tuvo una catalepsia. Habría que haber estado allí». Y añade a modo de reflexión: «Hay algo que siempre me ha inquietado un poco. Se dice que Cristo fue la primera persona resucitada. Pero Lázaro resucitó también. Entonces Lázaro sigue viviendo en algún sitio a día de hoy porque una vez resucitado uno no se vuelve a morir». Boxho, por otro lado, admite que le habría gustado hacer la autopsia a Kennedy para desterrar definitivamente la teoría de que un solo proyectil (la famosa 'bala mágica' de la Comisión Warren) causó las heridas que mataron a JFK. A su juicio, hubo dos tiradores, lo que desmonta la historia oficial («una chorrada») de que sólo hubo uno, Lee Harvey Oswald.