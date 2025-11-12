Mariola Urrea llama «a pensar, debatir y defender la democracia» en 'Tomar partido' La jurista y profesora de la UR reúne una selección de sus artículos en diversos medios en un libro que presenta en la Casa de los Periodistas

«Una invitación a pensar, debatir y defender nuestra democracia». La jurista Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de La Rioja (UR) presenta el libro 'Tomar partido' (Plankton Press). En el acto, en la Casa de los Periodistas (a las 19.30 horas), conversará con la profesora de Economía Mari Cruz Navarro y la periodista Ana Castellanos.

El volumen reúne una selección de artículos de Urrea en medios como El País, La Vanguardia o eldiario.es, en los que ofrece una mirada crítica y comprometida sobre los grandes temas que marcan la actualidad política y europea. La autora no se limita a describir la realidad, sino que «interpreta los fundamentos del sistema político español y europeo exponiendo las tensiones de su engranaje institucional y formulando propuestas para su reforma».

En sus páginas reflexiona sobre la Europa que quiere España, la ley de amnistía, la seguridad tras la invasión rusa de Ucrania, las amenazas al Estado de derecho, la imparcialidad judicial o el papel de la Corona. Desde su defensa de los mecanismos de reforma como fórmula para drenar los fallos del sistema hasta su compromiso con el feminismo y con el proyecto europeo, Urrea propone una lectura que «invita a la conversación más que a la adhesión».

La presentación en Logroño se suma a las que la autora ha realizado en octubre en Madrid, junto a Àngels Barceló, Ignacio Escolar y Carlos Francino; Pamplona, en conversación con el filósofo Daniel Innerarity; Bilbao, donde dialogó con Jon Egaña, jefe de Redacción de Radio Bilbao; y la reciente Feria del Libro de Sevilla, donde compartió escenario con la eurodiputada Lina Gálvez y la editora Marta Koch-Mehrin.

Navarra, aunque afincada en La Rioja, Urrea es conocida por sus intervenciones en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER y por sus artículos de opinión en los que impulsa «una constante reflexión sobre el papel de Europa y la necesidad de un pensamiento político comprometido con los desafíos del momento».

Ha desarrollado una sólida trayectoria académica y profesional por la que ha recibido, entre otros, el Premio de Investigación García Goyena, el Premio de Investigación Francisco J. Landaburu y la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco por su labor de difusión de la cultura de defensa. Formada en Alemania, Italia y Estados Unidos, es catedrática de Derecho Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de La Rioja, donde desarrolla su actividad docente.

