Poesía

María Rodríguez y Drunk in Palace, en Poetry Slam

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:26

La artista gaditana María Rodríguez y el multinstrumentista Drunk in Palace (Jerjes el Grande) serán hoy los artistas invitados en una nueva sesión de Poetry Slam Logroño, en la Sala Fundición de la capital. Una cita que arranca con música a las 20.30 para, a continuación, dar paso a la competición poética. En ella participarán diez poetas riojanos, con apenas tres minutos de tiempo sobre el escenario para defender sus propios versos. El veredicto lo decide el público, que puntuará con pizarras. Las entradas, a 5 euros.

