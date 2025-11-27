LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Con los siete sentidos

Escalar, desescalar

María José Marrodán

María José Marrodán

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:05

Estaba en la sala de espera de una clínica y no podía evitar que mis ojos y mi pensamiento se fuesen a las manos y ... los rostros de aquellos dos chiquillos, a los que les calculé dos y cinco años. Allí estaba el cuadro actual más famoso —no médico, ni pictórico—: un adulto con el cuello descoyuntado sobre su móvil y dos rapaces con los ojos casi dentro de sus respectivos móviles. Quizás para algunos este paisaje es «lo normal». Para mí y quizás para ti, querido lector, y para nuestro sentido común, es un despropósito.

