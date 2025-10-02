Docencia, lectura y libros

Reconozco que el cuento que marcó mi corta carrera lectora de once años fue «La rama seca» de Ana María Matute. Significó un punto de ... inflexión importante tanto en mis lecturas como en mi visión de la vida. Esto es algo frecuente en los lectores y es muy satisfactorio conocer en escritores relevantes cuáles fueron las lecturas que marcaron sus vidas y su escritura.

Así podemos encontrar declaraciones de Isabel Allende, recordando a los piratas de Sandokan, de Emilio Salgari, y sus personajes llenos de pasión y épicas aventuras. Esto es lo que ocurre con los escritores, que las lecturas nos forman, nos transforman y se quedan de alguna manera subsidiaria en nuestros textos y vidas.

Algo similar ocurre en los lectores entregados cuando acompasan sus lecturas con su itinerario vital: que los libros les transforman y, a su vez, las historias se transforman en su interior. Sobre la importancia de los libros el escritor argentino, Jorge Luis Borges, sentenció: «De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro».

Acerca de los libros, la lectura, los lectores, la literatura infantil y juvenil, los docentes, la comprensión lectora, la necesidad de planes y rutas lectoras está tratando, como un eje central, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, República Dominicana, desde donde escribo estas líneas.

Más allá de un mercado de libros, las Ferias del Libro son para el público en general un espacio para descubrir nuevas narrativas, estéticas o autores. Para los docentes que acuden a ellas acompañando a su alumnado, las ferias son un laboratorio de ideas, de metodologías innovadoras y de recursos didácticos que luego pueden incorporar a su práctica docente.

Esta asociación de docencia y lectura la hemos vivido en la FIL de Santo Domingo (FLSD), como también en otras ferias. Quienes leemos con pasión y escribimos con fervor, especialmente literatura infantil y juvenil, sabemos que el germen del gusto lector y la práctica lectora comienzan en la familia, pero es el interés, la preparación y el amor por la lectura de los maestros, especialmente en las etapas infantil y primaria, quien crea lectores, y sobre todo, lectores con capacidad de análisis y pensamiento crítico.

Las Ferias del Libro vienen a ser un catalizador que enciende la chispa de la curiosidad en niños y jóvenes. Es misión de los tutores y docentes que esa chispa prenda no solo en la adquisición de unos volúmenes recomendados, sino en procurar que la lectura sea una llama en el lector y le acompañe en el transcurso de su vida.

Por este papel de los docentes de ser mediadores entre los alumnos y las lecturas y libros, dentro del amplio marco de funciones que ya tienen, quiero homenajearles y recordar las palabras de Paulo Freire: «Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción».