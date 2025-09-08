Introducirse en el universo de Bynds es hacerlo en un mundo animal de especies singulares, de trazo infantil y color rosa. Sobre esta curiosa fauna ... se asienta el proyecto personal de la artista y diseñadora riojana María Heras y de su hijo, Elvis, de 11 años. Ellos han ideado conjuntamente esta fantasía que han convertido en moda, e incluso a la que dan vida a través de la animación, logrando hacer bailar, jugar, viajar... a estos bichitos en las redes sociales.

El protagonista de este universo es un ajolote rosa, pintado por Elvis cuando contaba 9 años. Este anfibio endémico de México y su pandilla (The Gang) pueblan desde abril de 2024 prendas deportivas para niños y mayores (sudaderas, camisetas y pantalones) bajo el paraguas de la marca Bynds. Un proyecto de moda sustentado en colecciones pequeñas (no más de cien prendas) que se diseñan en Logroño y se fabrican en Portugal con los mejores algodones y de forma responsable.

El origen El ajolote rosa que Elvis dibujó con 9 años, durante la pandemia, es el protagonista de Bynds

La filosofía «Es para gente divertida; gente que en algún momento se ha sentido el bicho raro»

Bynds, sin embargo, es más que una marca. «Es un proyecto que hemos creado juntos mi hijo y yo» –explica María Heras– y donde cada creación responde a momentos especiales compartidos por ambos. Como el instante en el que nació el ajolote Bynds. Recuerda María como un día de encierro durante la pandemia su hijo le dijo: «Mi animal favorito es el ajolote» y le enseñó el ajolotito rosa del juego Minecraft. «Elvis empezó a dibujarlo, junto a otros animalitos también rosas, y guardé aquellos dibujos decidida a hacer algo nuestro y divertido con ellos, porque estaba cansada de hacer cosas para los demás», relata.

Los 'demás', en el caso de esta empresaria, son grandes firmas como Zara o Mango, para las que María diseña colecciones completas y gestiona parte de la producción en fábricas de distintas partes del mundo. Una actividad que le da de comer y que lleva a cabo desde Naked Design Studio, empresa que asentó en Logroño tras la pandemia y que cuenta con cinco personas en plantilla y colaboradores freelance en Barcelona, Madrid, Málaga y La Coruña.

Con este proyecto regresó María Heras a la capital riojana tras dieciocho años viviendo en Barcelona y viajando por el mundo gracias a la moda. La necesidad de un lugar cómodo para asentar su propia familia fue lo que le trajo de vuelta a casa. «Barcelona no lo es –dice– y comprar allí una casa resulta imposible. Logroño, sin embargo, es una ciudad más fácil, la familia está cerca, se come superbien…».

Aquí vive y trabaja, especialmente ilusionada con Bynds, marca que responde a las iniciales de BY Naked Design Studio. «Bynds es mi zona creativa y donde quiero expresar las locuras que llevo dentro. Y hacerlo con mi hijo me ayuda mucho porque él tiene esa parte naif que me parece auténtica. Elvis me da unas ideas superbuenas y trabajar con él es un gustazo», reconoce.

Ampliar Prendas de las dos colecciones de Bynds que han visto la luz. Juan Marín

Tras una primera colección invadida por el ajolote rosa y su pandilla, en abril pasado sacaron una segunda dedicada a Mansilla, el pueblo de su madre y de donde María guarda los mejores recuerdos. «Tiene un rollo universitario americano porque Mansilla es nuestra University of life». A finales de este año tienen prevista una tercera colección inspirada en Ambasaguas, el pueblo de su padre, cuyo huerto tendrá un gran protagonismo, ya que «la ilusión por cultivarlo es lo que le sacó adelante el pasado año, cuando estuvo muy enfermó».

«Con las colecciones de Bynds no quiero trabajar para la masa –advierte–; quiero algo especial, para gente divertida y gente que en algún momento se ha sentido el bicho raro. De hecho, queremos que la banda de bichitos dibujada por Elvis sea lo importante y la ropa, lo que viene detrás».

En la búsqueda de tienda física

Curiosamente, cuando Elvis vio plasmadas sus creaciones en las primeras prendas «le dio mucha vergüenza, pero una vez que se las empezaron a comprar todos sus amigos flipó. Ahora él también viste de Bynds, y le encanta», comenta su madre, quien confía en contar durante mucho tiempo con él como socio y director creativo en esta aventura.

De momento, esta ropa solo se puede comprar 'on line' en la web www.bynds-singular-creatures.com, pero María Heras ya está buscando local para abrir una tienda física en Logroño. Eso sí, «tiene que ser algo especial, un espacio con alma, con rollo. El tamaño es lo de menos». Mientras esto sucede, el mundo animado de Bynds continúa creciendo en su Instagram.

Una pista de lo que podría ser esa futura tienda nos la da su estudio, ubicado en un bajo de la calle María Teresa Gil de Gárate en una amplia nave de aire industrial. Allí, el anfibio Bynds ha colonizado paredes (en forma de mural), estanterías (encarnado en peluches), burros de los que cuelga ropa de la marca, merchandising... E incluso un ajolote real de inocente mirada contempla al visitante desde su discreta pecera. En su día fue un regalo de cumpleaños para Elvis y hoy «lo tenemos como un hijo», nos confiesa María.