María Heras posa en su estudio con un ajolote de peluche. Juan Marín

María Heras

Diseñadora de moda

«Mi hijo me da unas ideas superbuenas y trabajar con él es un gustazo»

La diseñadora riojana y su hijo comparten proyecto de moda y de vida en Bynds, una marca de ropa invadida por ajolotes y otros curiosos animales dibujados por el joven Elvis

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:08

Introducirse en el universo de Bynds es hacerlo en un mundo animal de especies singulares, de trazo infantil y color rosa. Sobre esta curiosa fauna ... se asienta el proyecto personal de la artista y diseñadora riojana María Heras y de su hijo, Elvis, de 11 años. Ellos han ideado conjuntamente esta fantasía que han convertido en moda, e incluso a la que dan vida a través de la animación, logrando hacer bailar, jugar, viajar... a estos bichitos en las redes sociales.

