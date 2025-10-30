Manel Fuentes & The Spring's Team interpretan a Bruce Springsteen El concierto, a favor de Proyecto Hombre, tendrá lugar hoy en el auditorio Riojafórum de Logroño, donde mañana actuará Antoñito Molina

Sanda Sainz Jueves, 30 de octubre 2025, 18:10 Comenta Compartir

El conocido presentador Manel Fuentes llega este viernes a Logroño para ofrecer un concierto solidario a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja. La actuación tendrá lugar a las 20.30 horas en el auditorio Riojafórum.

Manel Fuentes con su banda The Spring's Team continúa homenajeando a uno de los artistas más importantes de la escena internacional, Bruce Springsteen. Durante la velada cantará acompañado por ocho músicos profesionales un repertorio de más de dos horas en el que repasará los éxitos del vocalista de New Jersey, como 'Glory days', 'Born in the USA', 'Everybody has a hungry heart', 'Sherry darling', 'Prove it all night', 'Ain't good enough for you', 'Born to run', 'Dancing in the dark' o 'The river' entre otros. El periodista catalán se pondrá en la piel de The Boss derrochando energía sobre el escenario riojano y mostrando la experiencia que tiene interpretando las canciones de Springteen, algo que lleva haciendo más de dos décadas.

Las entradas cuestan 19 euros en el anfiteatro y tienen un precio de 21 euros en el palco y patio de butacas en www.entradas.com, www.riojaforum.com y la taquilla del recinto. Este concierto cuenta con el patrocinio de Naturhouse Health S. A. y la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Antoñito Molina

El auditorio Riojafórum ofrece el sábado, a las 21.00 horas, la actuación de Antoñito Molina, dentro de su gira 'Me prometo'. El joven cantautor de Rota (Cádiz) ha conseguido hacerse un hueco en el apretado panorama nacional con un estilo de pop andaluz y letras que llaman a la reflexión y ofrecen mensajes que han enganchado al público. Tanto es así que suele agotar las entradas de sus conciertos. En Logroño está a punto de hacerlo para esta cita de el sábado.

Las más caras, de 80 euros (meet & great, filas 1 a 4) están agotadas. También las de 70 euros del patio de butacas (filas 5 a 11). Apenas quedan del resto de patio de butacas y de palco, por 56 euros. Las del anfiteatro valen 46.