Manel Fuentes and The Spring's Team actuarán el 31 de octubre en Logroño Riojafórum acoge este concierto solidario con Proyecto Hombre La Rioja, patrocinado por Naturhouse Health, y en el que sonarán temas de Bruce Springsteen

La Rioja Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:02 | Actualizado 17:31h.

Manel Fuentes and The Spring's Team, la banda tributo a Bruce Springsteen liderada por el periodista, músico y humorista Manel Fuentes, actuará a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja el próximo 31 de octubre, en el auditorio de Riojafórum (20.30 horas).

El popular presentador, acompañado por ocho músicos, ofrecerá un espectáculo enérgico y emotivo que busca transmitir la esencia de los conciertos del 'Boss' de New Jersey. Durante más de dos horas desgranarán los grandes éxitos de Springsteen, incluyendo los temas imprescindibles para cualquier amante de su música.

El concierto está patrocinado por Naturhouse Health S. A., con la colaboración del Gobierno de La Rioja, y sus entradas ya se pueden adquirir en www.entradas.com, www.riojaforum.com y en las taquillas del palacio de congresos, con un precio de 21 euros para localidades de palco y patio de butacas, y de 19 euros en anfiteatro.

El propio Manel Fuentes, al frente de la banda The Spring's Team desde hace más de veinte años, ha presentado el evento este lunes en Logroño, acompañado por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga; el presidente de Naturhouse Health, Félix Revuelta, y por David García y Eugenio de la Riva, director y patrono de Proyecto Hombre La Rioja, respectivamente.

«Venimos desde el corazón»

El músico ha expresado su alegría por poder colaborar con Proyecto Hombre La Rioja y traer su espectáculo a la ciudad natal de su padre. «Las adicciones son un problema que sigue presente en muchas familias y esta entidad lucha contra ellas. Esta misión y el hecho de estar en la tierra de mi padre me han llevado a romper una norma que tenía con mi faceta musical: darle visibilidad con mi cara, con esta cara que suena, para ponerme al servicio de Proyecto Hombre La Rioja», ha explicado el periodista, que anima a los riojanos a asistir. «Damos muchos conciertos a lo largo del año, pero aquí venimos a darlo todo porque venimos desde el corazón».

Félix Revuelta, por su parte, se ha referido a su compromiso en la lucha contra las drogas desde hace décadas, cuando empezó a colaborar en las iniciativas de Luis del Olmo. Incluso «la ciudad deportiva que hemos creado en Logroño se basa en la educación deportiva y Proyecto Hombre acude allí periódicamente para formar a los niños con el objetivo de que no caigan en una adicción», ha comentado.