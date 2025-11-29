El mal de nuestro tiempo

En 'Obra maestra' (2022), probablemente el éxito que le ha dado el estatus de figura que ahora tiene, Juan Tallón era capaz de construir un ... novelón sobre la investigación del hecho real de que una escultura gigantesca y mega pesada de Richard Serra desapareciese en el agitado proceso de la creación del Museo Reina Sofía. Con esa premisa analizaba el mundo de la creación artística contemporánea y de la forma de transmitir el arte en la sociedad actual y en el momento histórico concreto del gobierno socialista. Levantar semejante historia solo lo puede hacer alguien con un talento narrativo extraordinario y con un cachondeo en el alma muy especial.

Ese cachondeo transcendental, es decir, lo que cuenta es intenso y serio pero no puede evitar cachondearse de la seriedad de la situación, está tras esta nueva historia, en este caso de algo más cien páginas. Es lo que algún crítico ha llamado novela a posteriori. Una narración en la que la última escena nos obliga a volver a leerla de nuevo para ser conscientes de que nos la ha jugado. Aquello del niño de 'El sexto sentido' pero bastante más serio porque nace de la consciencia de la forma en que vivimos en la actualidad.

La expresión 'una reflexión sobre la sociedad moderna' puede parecer un topicazo para definirla pero tal como la cuenta es impecable. Una pareja joven con hijos pequeños, con trabajos más o menos interesantes vive haciendo malabares para conciliar trabajo y familia: no para de hacer cosas, las mil del título. Se van a ir de vacaciones y aquello es un no parar. Tallón tiene el talento de convertir eso en un relato y darle la vuelta porque hay que llegar a la última escena para tener que volver a leer la novela otra vez ya que cambia radicalmente la lectura que estábamos haciendo.

«Hay que llegar a la última escena para tener que volver a leer la novela otra vez»

Nunca me había ocurrido tener que recomendar leer un libro diciendo que hay que leerlo para tener que volver a leerlo pero el hecho mismo indica la riqueza y originalidad del autor.