El mal de nuestro tiempo

Sobre cómo seguimos adelante cuando todo nos sobrepasa

Luis Ángel Adán León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:54

En 'Obra maestra' (2022), probablemente el éxito que le ha dado el estatus de figura que ahora tiene, Juan Tallón era capaz de construir un ... novelón sobre la investigación del hecho real de que una escultura gigantesca y mega pesada de Richard Serra desapareciese en el agitado proceso de la creación del Museo Reina Sofía. Con esa premisa analizaba el mundo de la creación artística contemporánea y de la forma de transmitir el arte en la sociedad actual y en el momento histórico concreto del gobierno socialista. Levantar semejante historia solo lo puede hacer alguien con un talento narrativo extraordinario y con un cachondeo en el alma muy especial.

El mal de nuestro tiempo