Lorenzo Silva, Javier Sierra, Berna González Harbour y David Trueba, entre los autores que participarán en Cuéntalo 2025 El Festival de Narrativas de Logroño celebrará su novena edición del 7 al 15 de noviembre con el secreto como tema central

J. Sainz Jueves, 16 de octubre 2025, 11:25 | Actualizado 13:56h.

Los escritores Lorenzo Silva, Javier Sierra y Berna González Harbour, además del también cineasta David Trueba, figuran entre los autores que participarán en la novena edición de Cuéntalo con 'el secreto' como tema central. Del 7 al 15 de noviembre, Logroño se convertirá de nuevo en escenario literario con el Festival de Narrativas Cuéntalo que organiza el Ayuntamiento desde 2017. Durante nueve días, la ciudad acogerá encuentros entre escritores y lectores, en una cita ya imprescindible del otoño cultural riojano.

La programación incluye seis charlas literarias, cuatro presentaciones de libros, teatro, cine y talleres de escritura, además de una exposición del ilustrador Mikel Casal, acciones artísticas en escaparates de librerías, actividades familiares, encuentros escolares, clubes de lectura y visitas turísticas. Un variado programa que invita a descubrir historias desconocidas, descifrar mensajes ocultos, escuchar investigaciones reveladoras y asomarse a los secretos más íntimos de la condición humana.

Las mesas literarias estarán protagonizadas por Berna G. Harbour y Nuria Pérez, que abrirán el ciclo (viernes 7) con una charla sobre el poder de la palabra y la mirada femenina en la narrativa contemporánea; Javier Sierra y Pedro Torrijos (domingo 9), que abordarán la relación entre el misterio, la arquitectura y la imaginación; y Lorenzo Silva y Juan Carlos Galindo (lunes 10), que reflexionarán sobre el relato del crimen y la condición humana

Tres de los ilustradores invitados, Lady Desidia, Javi Rey y Carmen Segovia, compartirán (el martes 11) su experiencia en torno al lenguaje visual y la creación artística. El programa se completa con los encuentros entre Laura C. Vela y Sabina Urraca (miércoles 12), y Alejandro Pedregosa y Nuria Labari (viernes 14), quienes dialogarán sobre los secretos que se esconden en la escritura y las emociones que la acompañan.

En paralelo se presentarán cuatro libros en diferentes librerías de la ciudad. En Cerezo se celebrará un vermú literario con Susana Koska (sábado 8), autora de 'Las consecuencias', obra que rescata la figura del escritor Ángel María de Lera. En el mismo espacio, Carlos Villar Flor presentará (martes 11) 'Viajes con mi cura', sobre los viajes por España del novelista Graham Greene junto al sacerdote Leopoldo Durán. En Santos Ochoa, Nuria Labari presentará (jueves 13) 'La amiga que me dejó. Anatomía de una ruptura', un ensayo íntimo sobre el final de una amistad, y en Casa del Libro, el ilustrador Diego Rodríguez Robredo (sábado 15) dará a conocer 'Historias Bestiales', su último trabajo gráfico.

Teatro, cine y otras historias

Más allá de la literatura, como en otras ediciones, Cuéntalo tendrá también programación escénica y audiovisual que invita al público a descubrir nuevas formas de narrar. La compañía de teatro catalana Ponten Pie presentará (viernes 7 y sábado 8) en el Ágora del CCR el espectáculo 'Ártica', una experiencia inmersiva ambientada en una pequeña casa de madera que esconde un misterio solo visible para quienes logren entrar. En grupos reducidos de veinte personas y en pases de cincuenta minutos, los espectadores serán recibidos por tres personajes silenciosos y enigmáticos que los guiarán por un espacio donde el silencio, la memoria y la emoción se entrelazan para revelar un secreto.

El programa incluye también la visita comentada 'La Redonda Secreta' (jueves 13), en la que el párroco Víctor Manuel Jiménez y el historiador logroñés Bruno Calleja desvelarán historias, curiosidades y secretos de la concatedral logroñesa, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

El periodismo de investigación será protagonista de un vermú literario (sábado 15) con Javier Chicote (de ABC) y Juan Fernández-Miranda (El Confidencial), autores de 'El jefe de los espías', un libro fruto de cuatro años de investigación que reconstruye la historia de los servicios secretos españoles a través de los documentos del general Emilio Alonso Manglano.

Por último, el cine también tendrá su espacio con la proyección en los Cines 7 Infantes de 'Siempre es invierno' (sábado 15), la última película de David Trueba, que ha sido rodada entre España y Bélgica y que se estrenará oficialmente el 7 de noviembre. El filme aborda la relación entre Miguel, un arquitecto paisajista en crisis, y Marta, su pareja, en una historia sobre el paso del tiempo y la fragilidad emocional. Tras la proyección, el director conversará con el guionista riojano Bernardo Sánchez en un coloquio con los asistentes a la proyección. Estos y más son los secretos de Cuéntalo.

Mikel Casal expone 'El color del hedonismo' Del 24 de octubre al 30 de noviembre, la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acogerá 'El color del hedonismo', una muestra de obra gráfica y personal de Mikel Casal, autor de la imagen del festival este año. La exposición repasa sus distintas etapas creativas e incluye un espacio dedicado a su trabajo más íntimo, con piezas únicas reunidas bajo el término en euskera egurra, creadas sobre madera y otros materiales naturales. Como cada año, Cuéntalo contará con la acción artística de ilustradores que intervendrán en los escaparates de nueve librerías logroñesas. Serán Lady Desidia, Javi Rey, Carmen Segovia, Diego Rodríguez y Sara Morante, que intervendrán en la Casa del Libro, Cerezo, Escala, Castroviejo, Semilla Negra, Santos Ochoa Gran Vía, Veo Veo, Entrecomillas y Santos Ochoa (de Calvo Sotelo). Por último, el festival propone dos talleres de escritura y dos clases magistrales que permitirán a los asistentes explorar el proceso creativo junto a algunos de los autores participantes.