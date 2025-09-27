LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Batallas silenciosas

Los días y las horas de una pareja aparentemente común

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:49

La intimidad de una pareja común es el escenario de esta novela con la que la noruega Merethe Lindstrom ganó en 2012 el Premio de ... Literatura del Consejo Nórdico. Sus protagonistas, Simon y Eva, son un médico y una profesora cuya vida, tras la crianza de tres hijas, la llegada de los nietos y la jubilación, parece adentrarse en una lenta nebulosa marcada por la enfermedad. Afectado por alguna clase de demencia, Simon se hunde en unos silencios cada vez más profundos. Cuando la situación comienza a ser inmanejable, las hijas tratan de convencer a Eva para ingresarlo en una residencia. La mujer detecta la ancianidad de un modo inequívoco, como se detecta en alguien que «se ha olvidado abrocharse un botón de la camisa», y se obliga a aceptar que la vejez «no es algo pasajero».

