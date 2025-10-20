Manuel Trillo gana el Premio Fernando de Leyba por rescatar la huella española en Míchigan El periodista ha sido reconocido por su labor de investigación y divulgación histórica sobre la presencia española en los Grandes Lagos de Estados Unidos

El periodista vallisoletano Manuel Trillo ha sido distinguido con el IV Premio Fernando de Leyba de Periodismo por su artículo 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles, al descubierto', «por su rigurosa labor periodística y su valiosa aportación a la divulgación del legado hispano en Estados Unidos».

El trabajo, publicado el pasado mayo en el periódico nacional ABC, destaca por rescatar una parte poco conocida de la historia americana, revelando la exploración y presencia española en la región de los Grandes Lagos. Según el jurado del galardón, organizado por The Hispanic Council y la Ciudad Autónoma de Ceuta con la colaboración de UNED Ceuta, el texto de Trillo «pone en valor el papel de España en el desarrollo histórico del actual territorio estadounidense».

Nacido en Valladolid en 1972, Manuel Trillo es periodista de Vocento con una trayectoria que acumula más de tres décadas, durante las cuales ha cubierto información internacional, política y cultural. Es autor de obras como 'La conquista española olvidada' y 'La costa de los rebeldes. Un viaje a los orígenes de EE. UU. desde Boston hasta los confines de Florida'. Además, ha colaborado con The Hispanic Council en informes de investigación, entre ellos 'De Florida a Alaska: tres siglos de legado español en Estados Unidos'.

El Premio Fernando de Leyba de Periodismo busca fomentar la difusión del legado español en Estados Unidos y reconocer el mejor trabajo que contribuya a estrechar los vínculos históricos y culturales entre ambos países.

La ceremonia de entrega se celebrará el jueves 30 de octubre en el Salón del Trono del Palacio Autonómico de Ceuta, con la participación del Gobierno local y representantes de The Hispanic Council. La jornada se enmarca en un programa más amplio dedicado al legado hispano y a la figura de Fernando de Leyba, que incluirá una conferencia organizada por la UNED Ceuta el miércoles 29 por la tarde y un acto de arriado de bandera a cargo de la Comandancia General de Ceuta en la tarde del día siguiente.