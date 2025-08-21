Hasier Lerretxea e Iker Gil Etayo presentan poemario en el festival Agosto Clandestino La jornada de hoy del certamen se traslada a la sede del IRJ, donde la poesía se presenta como territorio y como grieta

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) acoge la presentación de dos de las publicaciones más recientes de la colección Planeta Clandestino, editadas por 4 de Agosto en el marco del festival Agosto Clandestino. La primera de ellas es el poemario bilingüe (euskera y castellano) de Hasier Larretxea titulado 'Itzalen kartografia / La cartografía de las sombras', donde el autor navarro explora la memoria, la identidad y el paso del tiempo a través de imágenes poéticas que reflexionan sobre la pérdida, la tierra, el olvido y las huellas del pasado.

Con un lenguaje evocador y simbólico, el Larretxea traza un mapa íntimo de sombras que hablan de lo que fuimos, lo que nos define y lo que perdura incluso en la ausencia.

La segunda publicación que hoy se presenta en el marco de Agosto Clandestino se titula '45 Cerraduras' y supone el debut de Iker Gil Etayo (Logroño, 1987). El suyo es un libro de poesía cruda y visceral que bucea en los abismos de la existencia: la soledad, el dolor, la muerte, la fe y la redención a través de la palabra.

Con un tono a veces desgarrado, otras veces contemplativo, el autor explora temas como la alienación, la enfermedad mental, la búsqueda de sentido y la poesía como única tabla de salvación. La obra está marcada por un fuerte componente autobiográfico y referencias culturales que van desde el cine hasta la música, construyendo un universo poético intenso y confrontacional.

La entrada es libre y ambos poemario se repartirán gratuitamente entre los asistentes, hasta fin de existencias.