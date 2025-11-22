Leonor Gago y la Ópera de Moldavia representan 'Nabucco' en Riojafórum El Auditorio de La Rioja acoge una de las obras que consagraron a Verdi en un montaje con más de setenta artistas en escena y un charla previa

J. Sainz Logroño Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:08

La compañía Leonor Gago Artist Management (LGAM), en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, regresa a Riojafórum (a las 19.00 horas) con una nueva producción de 'Nabucco', la ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi (1842) que marcó el inicio de su consagración como compositor.

Con una poderosa historia de opresión, fe y redención, 'Nabucco' no solo deslumbra por su fuerza dramática, sino que es también un símbolo universal de esperanza y libertad. Ambientada en el conflicto bíblico entre hebreos y babilonios, la trama gira en torno a Nabucodonosor, rey de Babilonia, su hija adoptiva Abigaille, ambiciosa y vengativa, y la lucha del pueblo hebreo por su liberación.

Esta ópera ofrece momentos de intenso lirismo y grandiosidad coral, entre los que destaca el icónico 'Va, pensiero', el coro de los esclavos hebreos, considerado un himno de resistencia que ha emocionado a generaciones enteras.

La puesta en escena contará con la consabida escenografía y un vestuario que transportan al espectador a la antigua Mesopotamia, con más de setenta artistas en escena –entre solistas, orquesta y coro– interpretando esta obra maestra del repertorio verdiano.

Una hora antes de la función (a las 18.00 horas) habrá una charla introductoria a cargo de Jesús Murillo Sagredo, docente IES Celso Díaz, de Arnedo.