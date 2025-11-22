LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de 'Nabucco'. LGAM

Leonor Gago y la Ópera de Moldavia representan 'Nabucco' en Riojafórum

El Auditorio de La Rioja acoge una de las obras que consagraron a Verdi en un montaje con más de setenta artistas en escena y un charla previa

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

La compañía Leonor Gago Artist Management (LGAM), en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, regresa a Riojafórum (a las 19.00 horas) con una nueva producción de 'Nabucco', la ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi (1842) que marcó el inicio de su consagración como compositor.

Con una poderosa historia de opresión, fe y redención, 'Nabucco' no solo deslumbra por su fuerza dramática, sino que es también un símbolo universal de esperanza y libertad. Ambientada en el conflicto bíblico entre hebreos y babilonios, la trama gira en torno a Nabucodonosor, rey de Babilonia, su hija adoptiva Abigaille, ambiciosa y vengativa, y la lucha del pueblo hebreo por su liberación.

Esta ópera ofrece momentos de intenso lirismo y grandiosidad coral, entre los que destaca el icónico 'Va, pensiero', el coro de los esclavos hebreos, considerado un himno de resistencia que ha emocionado a generaciones enteras.

La puesta en escena contará con la consabida escenografía y un vestuario que transportan al espectador a la antigua Mesopotamia, con más de setenta artistas en escena –entre solistas, orquesta y coro– interpretando esta obra maestra del repertorio verdiano.

Una hora antes de la función (a las 18.00 horas) habrá una charla introductoria a cargo de Jesús Murillo Sagredo, docente IES Celso Díaz, de Arnedo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Leonor Gago y la Ópera de Moldavia representan 'Nabucco' en Riojafórum

Leonor Gago y la Ópera de Moldavia representan &#039;Nabucco&#039; en Riojafórum