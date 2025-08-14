Juan F. Rivero y Sonia San Román acercan su poesía al Agosto Clandestino

Dos de las publicaciones más recientes de la colección Planeta Clandestino, editadas por 4 de Agosto en el marco del festival Agosto Clandestino, tienen la ... firma de Juan F. Rivero (Sevilla, 1991) y Sonia San Román (Logroño, 1976). Ambos poetas protagonizan la cita de este jueves de este veterano festival poético. Estarán a partir de las 19.00 horas en la sede del Instituto Riojano de la Juventud, en Logroño.

Juan F. Rivero nos visita con el libro-poema 'Diapausa', un pequeño adelanto o muestra de lo que será su próximo libro, 'Flores a oscuras'. Pero dado que el sevillano reconocer escribir 'a ritmo de tortuga', duda de que esta publicación vea la luz antes de 2028. De momento tiene escritos cerca de 40 poemas.

El autor sevillano presenta 'Diapausa', un libro-poema que repara en los lugares de inersección entre lo humano y lo no humano

'Diapausa' es uno de ellos, y en él repara en los lugares de intersección o colisión entre lo humano (lo civilizatorio, lo histórico, lo cultural) y lo no humano (naturaleza, paisaje, geología). En este contexto ha escrito un poema más largo de lo habitual, cuya edición acompaña con ilustraciones de Ana Rocío Dávila. En él, y en la línea de su libro 'Las hogueras azules', regresa a la idea del aguare japonés, es decir, a «la sorpresa que produce el mundo en el que vivimos y que es fruto de la observación de las cosas con las que cualquiera de nosotros convive», según explica el autor en sus redes.

La inspiración la encontró hace un par de años durante un viaje a Japón. En una habitación de hotel encontró una mariquita que, durante todas las noches que estuvo allí alojado, permaneció dormida en una suerte de hibernación que posteriormente descubrió que tenía un nombre científico: diapausa (pausa vital que ciertos insectos son capaces de hacer en momentos de carestía de alimento). «Me interesó mucho este concepto de la suspensión de la vida, y escribí este poema», reconoce Rivero.

Con un orden muy particular, en el libro-poema 'Diapausa' asoman versos o trozos de versos en cada página, en un juego que alude al continuo despertar y dormirse de la mariquita. Un planteamiento un tanto caligramático para un poema que solo tiene sentido leído en conjunto.

En definitiva, 'Diapausa' es un poemario de contemplación y latencia, donde la observación minuciosa se convierte en forma de resistencia frente al ruido, tejiendo imágenes de quietud que laten bajo la superficie, igual que la mariquita inmóvil que lo inspira. Hoy se escuchará en Logroño en boca de su autor, el poeta, traductor y editor Juan F. Rivero, quien mereció el Premio 'El Ojo Crítico' de RNE de Poesía en 2024 con 'Raíz dulce'.

El amor arrasador

La poeta riojana Sonia San Román, por su parte, presenta en Agosto Clandestino 'Esa pequeña víbora disfrazada de diosa', título metafórico referido al amor. Escrito «desde la herida, la rabia y el deseo», este poemario es un canto de supervivencia y fuego que atraviesa la pérdida, la traición y la reconstrucción personal con una voz directa, combativa y profundamente lírica.

Estructurado en tres partes –'Zona catastrófica', 'Puentes' y 'Sed'–, el poemario habla del amor en su vertiente arrasadora, tanto cuando llega como cuando se va. Y da fe, según la autora, de que de las desgracias también podemos sacar materia artística y de que del dolor se acaba saliendo más fuerte. De hecho, el último poema de la publicación, el más especial para ella, es una puerta a la esperanza.

Sonia San Román está íntimamente ligada al festival Agosto Clandestino desde el año 2008, en el que participó como presentadora, para posteriormente coordinar los libros colectivos 'Strigoi, 25 poemas vampíricos' y 'Hay caminos: antología homenaje a José Hierro', hacerse cargo de la antología de Benjamín Prado 'Yo tenía tres modos de pensar (ciudades, ríos y rock &roll)' y publicar el poemario 'De tripas, corazón'.

Rivero y San Román compartirán este jueves en Logroño lecturas y charla con el público, en un acto que presentará José Luis Pérez Pastor.