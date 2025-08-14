LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El poeta sevillano Juan F. Rivero. A.R.Dávila

Juan F. Rivero y Sonia San Román acercan su poesía al Agosto Clandestino

Ambos autores presentan este jueves en Logroño su obra más reciente, editada por 4 de Agosto. La cita, en el Instituto Riojano de la Juventud a las 19.00 horas.

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:37

Dos de las publicaciones más recientes de la colección Planeta Clandestino, editadas por 4 de Agosto en el marco del festival Agosto Clandestino, tienen la ... firma de Juan F. Rivero (Sevilla, 1991) y Sonia San Román (Logroño, 1976). Ambos poetas protagonizan la cita de este jueves de este veterano festival poético. Estarán a partir de las 19.00 horas en la sede del Instituto Riojano de la Juventud, en Logroño.

