La Filmoteca Rafael Azcona abre un breve apartado reseñado como 'Descubriendo a...', que rinde memoria a tres creadores que en su ámbito, pintura, música y ... escritura, tuvieron una acusada personalidad y emergieron como fenómenos rompedores. La primera muestra es una producción de Reino Unido, 'Modi, three days on the wing madness' (2024), de Johnny Deep, que se podrá ver a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.

Supone el segundo trabajo detrás de la cámara de Johnny Deep y tuvo su presentación en el marco del Festival de San Sebastián. Es un título que apenas ha tenido resonancia y tampoco ha generado una atención apasionada. La estructura del guion se centra en tres días de la vida del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani en París y narra los vaivenes artísticos, emocionales y sentimentales del personaje al que da vida el actor Riccardo Scamarcio. La acción de la película se inicia con Modigliani pintando en un lujoso restaurante de la ciudad de la luz el retrato de una mujer. Utiliza su exclusivo talento de alargar el rostro de sus modelos que le ocasionó el rechazo tajante de su estilo. Estos primeros compases ciñen el inconformismo del artista, considerado un tipo indeseable y maldito, bohemio y exótico. Sus dibujos, bocetos y cuadros, además de otras habilidades artísticas, fueron poco apreciadas y su pericia rechazada e incomprendida. Estos albores de la pieza donde se detecta a un ser a contracorriente y particular en la manera de entender y reflejar el arte de los pinceles es posible que cautivara al indócil Deep para enamorarse del libreto y empujarlo a la dirección del largometraje. Porque si algo tiene este relato sobre un tipo indómito es su tono de rebeldía que encajaría con el carácter indomable del actor norteamericano. Una motivación que conduce al intérprete de Los piratas del Caribe ha formular su propia versión del proceso creativo. Modigliani fue tachado de visionario y moderno y este aspecto lo aprovecha Deep para acometer su propia performance, de atrevidos sentidos visuales, con el empleo del blanco y negro y la estética del cine silente, incluidos intertítulos y alucinaciones que presagian la muerte.

