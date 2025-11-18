Lejos del mundanal ruido

La Filmoteca Rafael Azcona evoluciona en plasmar la ecléctica trayectoria del actor y director norteamericano Clint Eastwood y desentrañar sus claves genéricas en la extensa ... y cuidada panorámica que le está dedicando. En el ciclo no podía faltar la extraordinaria pieza 'Los puentes de Madison' (1995), realizada por Eastwood y con guion de Richard LaGravenese. Una delicada explosión de emociones varadas en el limbo que se activan dando lugar a un hermoso melodrama romántico que se podrá ver a las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo.

Inspirada en la novela homónima de Robert James Waller, narra el encuentro en el condado de Madison de una ama de casa de origen italiano, Francesa Johnson (Meryl Streep), y un meticuloso fotógrafo de la revista National Geographic, Robert Kincaid (Clint Eastwood). Lo que en un principio parece un cortés cruce ocasional entre dos seres de espacios diferentes pronto se convierte en un sutil idilio que trasciende su envoltura para plantear necesidades de verdadero calado íntimo.

El responsable de 'Bird' (1988) vuelve a manejar el timón de su carrera sin ceñirse a un patrón fijo, explorando su vena artística de varias direcciones, y afronta, con la complicidad de su socio Warner Bros., un relato en el que revolotean los sentimientos a flor de piel para suscribir un sensual discurso donde el amor y las pasiones dormidas articulan una narración sobria y hermosa sobre una pareja que se acaba de conocer.

Todo nace del descubrimiento de los hijos de Francesca que, en tiempo presente, se percatan de la aventura que vivió su madre en los años 60, un impacto que les hace reflexionar con asombro. Cuando se pone en marcha en flash-back el desarrollo del fulgor se pauta un acontecimiento lleno de amor y tacto cuyo suave encanto hierve a fuego lento.

Drama rural, de bello registro clásico, de ritmo apacible y magnificado por escenas que transmiten verdadero placer. Eastwood impregna cariño en su modulación y los intérpretes están a gusto y rebosan erotismo en su lenguaje corporal. En el tramo final el eje es Francesca, con momentos sublimes, y se me viene encima la maestría de 'Breve encuentro' (1945), de David Lean.