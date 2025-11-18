LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartel de la película. LR
El rincón de la filmoteca

Lejos del mundanal ruido

José Manuel León Meliá

José Manuel León Meliá

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:03

La Filmoteca Rafael Azcona evoluciona en plasmar la ecléctica trayectoria del actor y director norteamericano Clint Eastwood y desentrañar sus claves genéricas en la extensa ... y cuidada panorámica que le está dedicando. En el ciclo no podía faltar la extraordinaria pieza 'Los puentes de Madison' (1995), realizada por Eastwood y con guion de Richard LaGravenese. Una delicada explosión de emociones varadas en el limbo que se activan dando lugar a un hermoso melodrama romántico que se podrá ver a las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo.

