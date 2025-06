La Filmoteca Rafael Azcona, en su ciclo 'Estreno sin estrenar', aprieta la clavija, y recupera un título que no pasó por la cartelera comercial de ... la comunidad. Rescata la película de producción danesa 'The end' (2024), de Joshua Oppenheimer, un curioso y arriesgado drama posapocalíptico definido en clave musical que se podrá ver a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.

La película se presentó en la sección principal del festival de cine de San Sebastián y su eco quedó bastante mitigado. Se trata de una apuesta insólita y atrevida que habla de la convivencia de un grupo de personas en torno a un núcleo familiar que ha sobrevivido a una hecatombe mundial y pasan los días encerrados en un cómodo y sofisticado búnker.

El cineasta norteamericano, proveniente del formato de no ficción con trabajos interesantes y fascinantes como 'The act of killing' (2012), asume un reto disparatado y audaz al plantear un relato de relaciones humanas de variado pelaje sobre el contexto de una debacle natural y resuelto desde un enfoque clásico de género como el musical.

Oppenheimer encierra a sus personajes entre las paredes de una localización indisimuladamente teatral y establece una dinámica que pivota sobre los variopintos enlaces afectivos que se tejen entre un matrimonio formado por Tilda Swinton y Michael Shannon y su hijo adolescente, George McKay, y un reducido grupo de asistentes que sobrellevan su aislamiento con resiliencia salpimentada de canciones y bailes.

Un punto de partida sorprendente y a contracorriente que te pilla desprevenido en este tipo de cine que te enfrenta al pesimismo angustioso por la ruina de la civilización. Sin embargo, para esta ocasión, el tono de sainete y toque de zarzuela busca una catarsis para superar la hecatombe exterior.

Sobreviene un giro inesperado y la atención recae en el adolescente McKay y en la inesperada llegada de una joven y guapa intrusa, Moses Ingram, que desencadena una pequeña tormenta y trastoca el equilibrio que se mantenía hasta entonces.

Hay que cogerle su punto a 'The end'. Es un ejercicio extraño, una rara avis; y su duración, sobre las dos horas y media, tampoco ayuda a generar sinergia con esta fábula sobre catástrofes y temperamentos.