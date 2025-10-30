Dramas peleones

En el ecuador de la Seminci apareció una propuesta valiente, diferente y titánica en su duración. 'Cuando un río se convierte en mar' (2025), ... de Pere Vilà i Barceló, necesita 180 minutos para contar una historia que parte de una agresión sexual para visualizar el proceso de recuperación del daño causado. Gaia (Claud Hernández) es una estudiante de arqueología violada en la relación con su pareja. Este planteamiento recuerda a la miniserie 'Querer' de Alauda Ruiz de Azúa, pero aquí el realizador catalán elige el camino tortuoso. Formula un drama de dolor extremo y sin concesiones al espectador. Película de festival concentrada en mostrar la herida abierta en una joven confusa por no haber sabido imponer de manera tajante su deseo de no mantener relaciones y el vínculo que establece con su padre para restañar una cicatriz profunda. Cine a contracorriente cuya emotividad sobrecoge.

A estas alturas del festival irrumpen voces personales y creativas. Es el caso de la actriz Kristen Stewart, la chica de 'Crepúsculo', que debuta como realizadora y guionista con 'La cronología del agua' (2025). Acomete un trabajo complejo y turbio, y lo hace como una guerrera de la imagen y con un montaje alucinante. Cuenta la historia de Lidia Yuknavitch, inspirada en sus memorias sobre una joven que sufrió abusos sexuales por parte de su padre, un tipo tóxico, y busca canalizar toda su rabia a través de la literatura. Stewart construye su obra como un collage estético y visual llamativo y rico en matices. Una ópera prima compleja, feminista, rabiosa y difícil de resumir. En pocas palabras, vuela libre.

El segundo título de la mañana de ayer abordó de nuevo el tema depresivo. El alemán Christian Petzold construye una bienintencionada fábula, 'Mirrors No. 3' (2025), alrededor de una mujer que tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico queda varada en casa de Betty, una mujer solitaria. Ambas marcadas por hechos traumáticos, establecen una armonía terapéutica antes de que un secreto íntimo de Betty desgarre el vínculo. Agridulce, emotiva, con buen karma, personajes empáticos y guion endeble.