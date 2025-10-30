LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

SEMINCI DE VALLADOLID

Dramas peleones

José Manuel León Meliá

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:12

En el ecuador de la Seminci apareció una propuesta valiente, diferente y titánica en su duración. 'Cuando un río se convierte en mar' (2025), ... de Pere Vilà i Barceló, necesita 180 minutos para contar una historia que parte de una agresión sexual para visualizar el proceso de recuperación del daño causado. Gaia (Claud Hernández) es una estudiante de arqueología violada en la relación con su pareja. Este planteamiento recuerda a la miniserie 'Querer' de Alauda Ruiz de Azúa, pero aquí el realizador catalán elige el camino tortuoso. Formula un drama de dolor extremo y sin concesiones al espectador. Película de festival concentrada en mostrar la herida abierta en una joven confusa por no haber sabido imponer de manera tajante su deseo de no mantener relaciones y el vínculo que establece con su padre para restañar una cicatriz profunda. Cine a contracorriente cuya emotividad sobrecoge.

