70.º Festival de cine de Valladolid

No hay día sin pasión

José Manuel León Meliá

José Manuel León Meliá

Martes, 28 de octubre 2025, 07:31

La 70 edición de la Seminci avanza y cada jornada nueva se unen más cineastas, a nivel de autor, que retroalimentan la potente sección oficial ... a concurso. Otra voz narrativa de verso libre, Pietro Marcelo, el realizador de la versión de 'Martin Eden' (2019), presentó en la parcela competitiva su última propuesta, 'Duse' (2025), un peliagudo drama psicológico y temperamental inspirado en eventos reales. El director italiano propone un febril retrato de la actriz Eleonora Duse (1858-1924), a la que da vida de manera orgánica Valeria Bruni Tedeschi. La Duse era conocida por La Divina y el público la veneraba. La acción comienza en tiempos de la I Guerra Mundial justo cuando la estrella inicia un deprimente descenso a los infiernos. Alcanzó cima representando papeles escritos, entre otros, por Ibsen o Shakesperare.

