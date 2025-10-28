No hay día sin pasión

La 70 edición de la Seminci avanza y cada jornada nueva se unen más cineastas, a nivel de autor, que retroalimentan la potente sección oficial ... a concurso. Otra voz narrativa de verso libre, Pietro Marcelo, el realizador de la versión de 'Martin Eden' (2019), presentó en la parcela competitiva su última propuesta, 'Duse' (2025), un peliagudo drama psicológico y temperamental inspirado en eventos reales. El director italiano propone un febril retrato de la actriz Eleonora Duse (1858-1924), a la que da vida de manera orgánica Valeria Bruni Tedeschi. La Duse era conocida por La Divina y el público la veneraba. La acción comienza en tiempos de la I Guerra Mundial justo cuando la estrella inicia un deprimente descenso a los infiernos. Alcanzó cima representando papeles escritos, entre otros, por Ibsen o Shakesperare.

Su eterna rival fue Sara Bernhardt, aunque la admiraba, y entre los hombres con los que estuvo muy unida destaca su relación con Gabriele d'Annunzio. Marcelo carga en las neuras de la diva su relato. Los trastornos mentales, sus depresiones, su carácter taciturno, los desafectos con su hija, sus problemas de salud, los inconvenientes económicos y su devoción por los escenarios la convirtieron en una mujer asaltada por su desquiciamiento. Este turbulento magma de constantes vaivenes y altibajos queda expresado por su protagonista, Bruni Tedeschi, acostumbrada a representar papeles difíciles. Y, en este terreno emocionalmente exaltado, se mueve con absoluta brillantez.

La primera oferta del día de ayer tiene signos españoles, 'Lionel' (2025), de Carlos Saíz Espín, una película de aire amateur, en plan costumbrista, que relata los encontronazos de la familia Corral, padre e hijo Lionel y la hija Alicia. Seres que se interpretan a sí mismos, espontaneidad total, con un vocabulario de calle y cuya dicción a veces era difícil de entender. Padre e hijo emprenden un viaje a Francia a reunirse con Alicia, que trabaja de profesora. El trayecto es largo y se impone la clave road movie. El viaje escenifica los roces. La estancia en tierras galas vigoriza los desafectos. Y no hay mal que por bien no venga. Muy manoseado. Cine pasable y ejercicio semiprofesional entre la realidad y la ficción.

Y al cuarto día llegó el humor. Aunque en un tono contenido y pinceladas agridulces, pero agradecido y bien recibido. 'Pillion' (2025), escrita y dirigida por Harry Lighton, se mueve en ambientes homosexuales. Colin (Harry Melling) es un apocado joven que se enamora de un guapo y rudo motero, Ray (Alexander Skarsgård). Empiezan a salir. Colin, enamorado hasta el tuétano, obediente y servicial, un pamplinas, asume su papel, incluso la humillación. Ray utiliza la ley del más fuerte. Su relación funciona hasta que se atraviesa una línea prohibida. La película es conmovedora y atrevida, con escenas crudas, muy realistas, de esas que antaño se decían que eran picantes. Los intérpretes están colosales.