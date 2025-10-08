LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El rincón de la filmoteca

El circo del oeste

José Manuel León Meliá

José Manuel León Meliá

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:15

Comenta

La Filmoteca Rafael Azcona avanza en su muestrario sobre la alargada figura del polifacético Clint Eastwood en su miniciclo 'Clint Eastwood, la última leyenda' y ... proyecta, a partir de las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo, uno de sus títulos menos reconocidos, 'Bronco Billy' (1980), una agridulce autoparodia que se permite el actor y director en una época que alternaba trabajos alimenticios con otros más personales y artísticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  7. 7

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN
  8. 8 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  9. 9

    El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis
  10. 10

    El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El circo del oeste