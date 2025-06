Jorge Pardo toca en la luna

En un sueño, Jorge Pardo entra a un avión y pregunta a Paco de Lucía: ¿A dónde vamos? ¿No lo ves –responde el maestro– ... a dar un concierto en la luna? Lo contaba el músico madrileño en 'Trance', un documental sobre el viaje del flamenco contemporáneo de la mano de uno de los artistas que más ha contribuido a su transformación y mestizaje con géneros como el jazz.

Con un legado de cinco décadas, el extraordinario saxofonista y flautista toca este domingo 15 de junio en Logroño; un concierto organizado y anunciado hace meses por la Sala Fundición (a las 20.30 horas). Pardo acude flanqueado por Daniel 'Melón' Jiménez a la guitarra y José Manuel Ruiz Motos 'Bandolero' en la percusión, trío con el que repasará su extensa producción discográfica.

El flautista que acompañó al genial Paco de Lucía en su mítico sexteto en giras por todo el mundo, al gran Camarón de la Isla en 'La leyenda del tiempo' o al pianista Chick Corea, con cuyo disco 'Antidote' obtuvo un Grammy en 2020, es por sí mismo una leyenda viva. Mejor Músico de Jazz Europeo 2013 y Premio Nacional de Músicas Actuales 2015, es uno de los músicos más influyentes en las siguientes generaciones de creadores e intérpretes que continúan enriqueciendo la fusión.

Si el pionero del encuentro entre estas músicas fue el saxofonista navarro, muy vinculado a Logroño en sus comienzos, Pedro Iturralde, con 'Jazz Flamenco' (1967), un disco de cabecera en el que ya tocaba un jovencísimo guitarrista llamado todavía Paco de Algeciras, ha sido Jorge Pardo quien más ha desarrollado ese lenguaje a través de los vientos desde los años setenta, primero a partir del grupo Dolores, sus múltiples colaboraciones y discos propios como el de debut (en 1982), o 'El canto de los guerreros' (1984).

Con una amplia discografía, sumando álbumes personales, junto a otros músicos y colaboraciones de lo más diversas, sigue realizando grabaciones discográficas de primer nivel, como sus últimos trabajos:'Brooklyn Sessions' (2018), con el pianista y acordeonista Gil Goldstein, 'Trance Sketches' (2022), vinculado a la mencionada película de Emilio Belmonte, o, más recientemente, 'Mi sonido, mi metal' (2023).

Sus giras con los diferentes proyectos que impulsa son internacionales, como esta que arrancó en París en febrero, recala esta semana en Logroño y podría terminar, como en aquel sueño, en la luna. Y es que no tiene fronteras la música de Jorge Pardo, con infinidad de matices, fruto de una profunda formación, de una curiosidad sin límites y de un extraordinario talento creador. La pureza no existe, afirma este alquimista, la pureza no es más que una mezcla que se ha olvidado.