Jesús Vicente Aguirre abre el Foro Pepe Blanco con 'De algunas cosas me acuerdo'

El escritor presenta el libro sobre las memorias de su etapa en el emblemático trío Carmen, Jesús e Iñaki

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:21

Una nueva temporada del Foro Pepe Blanco de la Música Hispana comienza este jueves en Caja Rioja-Gran Vía (a las 19.30 horas) con el cantautor y escritor riojano Jesús Vicente Aguirre, que presentará el libro 'De algunas cosas me acuerdo' (Pepitas & Los Aciertos), memorias de su etapa en el emblemático trío Carmen, Jesús e Iñaki.

El programa continuará el 19 de diciembre con la actuación de Bass in a Voice, grupo del bajista Quique Alcalde, con Javier Alcalde y Manuel León. Y el 2 de enero, con la mesa redonda sobre pop y rock local de 1960 hasta el 2000 con Fernando Ortiz de Urbina (Los Yankos), Rafael Ibarrula (Casablanca), José Ignacio Foronda (Obras Públikas) y Domingo Robledo (Eba al Desnudo).

Además, del 12 de diciembre al 24 de enero podrá verse en Caja Rioja-La Merced la exposición 'La música pop y rock en La Rioja (1960-2000)'.

