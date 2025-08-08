LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Integrantes del grupo Mosicaires, que el domingo estará en Azofra. E.V.

Jazz, clásica y música sostenible, este fin de semana en Escenario Vivo

Las plazas de Arenzana de Abajo y de Azofra y la iglesia de Bobadilla se brindan como escenarios para los conciertos de River Ebro Blues Boat, Tofé Ensemble y Mosicaires

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:14

La música manda este fin de semana en la programación de Escenario Vivo, cuyas notas se escucharán en Arenzana de Abajo, Bobadilla y Azofra. La cita de este sábado es doble. A mediodía, en la plaza de Arenzana de Abajo se presenta River Ebro Blue Boat, un nuevo proyecto musical nacido a la orilla del río Ebro. Lo forman cuatro instrumentistas con una dilatada experiencia en el ámbito del jazz: Eduardo Moreno (clarinete y saxo), Marcelo Escrich (contrabajo y banjo), Jesús Vicente Trincado (banjo, voz y trombón) y Jaime Miguel (batería, tuba, trompeta y xilófono). La banda garantiza «tradición, diversión, innovación y variedad».

Por la tarde (20.00 horas), en la iglesia de San Juan Bautista de Bobadilla, el cuarteto de cuerda Tofé Ensemble ofrece el concierto 'Cuerdas de bitácora', donde reúne composiciones emblemáticas de diversas épocas llenas de nostalgia, energía y lirismo, concretamente de Piazzolla, Vivaldi, Rachmaninoff, Debussy y de distintas mujeres compositoras.

Y el domingo día 10, la plaza de España de Azofra acoge las 'Músicas sostenibles' de Mosicaires en un concierto didáctico y reivindicativo que conecta la música con la naturaleza y con la historia del ser humano desde la prehistoria hasta nuestros días. La cita, a las 12.00 horas y con entrada gratuita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  2. 2 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  3. 3 Morante, Urdiales, Roca Rey y el debut de Diego Ventura, platos fuertes mateos
  4. 4 Sofocado el incendio agrícola entre Tormantos y Cerezo
  5. 5

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  6. 6 Unos 2.500 jóvenes del medio rural podrán viajar gratis en los autobuses de La Rioja
  7. 7

    Un espacio para cultivar hortalizas e ilusión en Logroño
  8. 8

    La Rioja entra en la era de los aranceles con EE UU como sexto cliente mundial
  9. 9

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  10. 10

    La incidencia del melanoma sigue al alza en La Rioja, con 49 nuevos pacientes en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Jazz, clásica y música sostenible, este fin de semana en Escenario Vivo

Jazz, clásica y música sostenible, este fin de semana en Escenario Vivo