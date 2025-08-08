Jazz, clásica y música sostenible, este fin de semana en Escenario Vivo Las plazas de Arenzana de Abajo y de Azofra y la iglesia de Bobadilla se brindan como escenarios para los conciertos de River Ebro Blues Boat, Tofé Ensemble y Mosicaires

Estíbaliz Espinosa Logroño Viernes, 8 de agosto 2025, 16:14

La música manda este fin de semana en la programación de Escenario Vivo, cuyas notas se escucharán en Arenzana de Abajo, Bobadilla y Azofra. La cita de este sábado es doble. A mediodía, en la plaza de Arenzana de Abajo se presenta River Ebro Blue Boat, un nuevo proyecto musical nacido a la orilla del río Ebro. Lo forman cuatro instrumentistas con una dilatada experiencia en el ámbito del jazz: Eduardo Moreno (clarinete y saxo), Marcelo Escrich (contrabajo y banjo), Jesús Vicente Trincado (banjo, voz y trombón) y Jaime Miguel (batería, tuba, trompeta y xilófono). La banda garantiza «tradición, diversión, innovación y variedad».

Por la tarde (20.00 horas), en la iglesia de San Juan Bautista de Bobadilla, el cuarteto de cuerda Tofé Ensemble ofrece el concierto 'Cuerdas de bitácora', donde reúne composiciones emblemáticas de diversas épocas llenas de nostalgia, energía y lirismo, concretamente de Piazzolla, Vivaldi, Rachmaninoff, Debussy y de distintas mujeres compositoras.

Y el domingo día 10, la plaza de España de Azofra acoge las 'Músicas sostenibles' de Mosicaires en un concierto didáctico y reivindicativo que conecta la música con la naturaleza y con la historia del ser humano desde la prehistoria hasta nuestros días. La cita, a las 12.00 horas y con entrada gratuita.