Garibay, a hombros entre un grupo de alfareños. L.R.
Crónica

Ignacio Garibay, por la puerta grande en la novillada

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:26

El mexicano desorejó al segundo novillo de la tarde y salió a hombros entre un nutrido grupo de jóvenes.

Una cuadrilla de valientes aficionados desafió ... el calor este sábado por tarde en la plaza de toros de Alfaro. Aún resonaban los ecos de los olés a la faena rota de Diego Urdiales y en los mentideros, además del tiempo, se hablaba del Torero con mayúsculas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

