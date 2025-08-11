Isabel Hualde y Teresa Ramos presentan sus últimos poemarios en Agosto Clandestino
El acto, programado a las 17.30 horas en Espacio Santos Ochoa, será conducido por el poeta y coordinador de Agosto Clandestino, Enrique Cabezón
Logroño
Lunes, 11 de agosto 2025, 19:30
El festival Agosto Clandestino presenta este martes por la tarde en Logroño dos proyectos que han visto la luz en Nautilus, editorial fundada en 2021 en Zaragoza. Y más concretamente en su colección de poesía 'Capitanas', nombre con el que se conoce a las plantas persistentes que ruedan, empujadas por el cierzo, por los campos y caminos de Aragón, esparciendo a su paso semillas y polen.
En esta ocasión, los versos esparcidos son los de Isabel Hualde (Carcastillo, Navarra, 1952) y Teresa Ramos Rabasa (Oviedo 1961). La primera presenta en Logroño, en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo, el poemario 'Desbordamientos', «un lugar-refugio para dar cobijo a todas las mujeres heridas, creadoras, luminosas que forman parte de la autora, que constituyen su propia voz», señala en su prólogo la también poeta y profesora Ángela Serna.
Implicada en diferentes colectivos literarios y artísticos, la obra de Isabel Hualde figura en más de treinta antologías, así como en diversas revistas especializadas. Su obra ha sido traducida al italiano, francés, asturiano, árabe y neerlandés, y ha merecido varios galardones.
Teresa Ramos Rabasa, ganadora de premios como el Rafael Fernández Pombo o el Noches Poéticas de Bilbao, llega a Logroño con 'Notas preverbales', poemario donde funde música y poesía. En sus páginas, las ideas se deshilachan para formar melodías que nos pasean por lo prelingüístico, que es el lugar donde sílabas y sonido componen la materia de los sueños.
