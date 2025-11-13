LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'Invertebrados' y 'El día más pensado' convierten Logroño en capital de la filosofía

En ambos ciclos la intención es sacar esta disciplina de las aulas y animar a los ciudadanos a pensar por sí mismos y debatir

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

La capital riojana se convierte por un fin de semana también en capital de la filosofía con dos iniciativas de impulso de la reflexión y el debate de ideas. Por un lado la cuarta edición de las Jornadas de Pensamiento Crítico sobre Estética, Cultura y Arte 'Invertebrados', organizadas por el colectivo de jóvenes 'invertebrados', desarrolla desde este viernes y hasta el domingo varias ponencias y encuentros sobre «lo situado como metodología y posicionamiento político y creativo». Y, por otro, el tercer Festival de Filosofía 'El día más pensado', organizado por la asociación de profesores Sofira, ofrece este viernes y el sábado charlas divulgativas, cine, una exposición, un taller infantil e incluso un pasacalles filosófico.

En su caso, las actividades comienzan en La Gota de Leche con una muestra realizada por alumnos del IES Batalla de Clavijo (a las 17.00 horas) y un cinefórum en ese mismo instituto. El profesor Albert Galvany (Universidad del País Vasco' dará la conferencia 'Contra el olvido del olvido' en Espacio Odisea (a las 19.00 horas).

En cuanto a 'Invertebrados', este primer día se centra en la Esdir con Sergio Monje hablando sobre turismo y representación y Yuji Kawashima sobre bibliotecas, moda, museos y VIH. Por la tarde Johan Silvy-Leligois y Alba López-Davalillo lo harán sobre cuerpos y reparación, respectivamente.

En ambos ciclos la intención es sacar la filosofía de las aulas y animar a los ciudadanos a pensar por sí mismos y debatir.

