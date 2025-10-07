LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Homenaje en Logroño a los arquitectos que llevan entre 25 y 50 años de profesión

Luis Martínez-Zaporta Loscertales, Luis Ortiz de Zárate Gorbea y José Javier Garrido Manso fueron distinguidos en un acto institucional en el que también se dio la bienvenida a los nuevos colegiados

La Rioja

Martes, 7 de octubre 2025, 21:19

La Semana de la Arquitectura ya está aquí y este año se estrena con un acto institucional en el que, en la tarde de este martes, se entregaron las placas conmemorativas a los arquitectos que llevan 25 y 50 en la profesión, a la vez que se dio la bienvenida a los nuevos colegiados.

Los tres arquitectos que recibieron su homenaje por su medio siglo de dedicación profesional fueron Luis Martínez-Zaporta Loscertales; Luis Ortiz de Zárate Gorbea y José Javier Garrido Manso.

El programa de actividades de la Semana de la Arquitectura sigue este miércoles con una visita guiada al edificio de viviendas del arquitecto José María Peláez en la calle Blanco Lac 4-8 de Logroño. Tras el recorrido, en el patio del edificio se dará a conocer el número 3 de la revista Fragmentos. Mañana, jueves, se presentará el libro 'Concéntrico: Laboratorio de Innovación Urbana en Logroño'

