Cartel de una edición anterior.
Premio Olarra & Café Bretón

Hernández presenta 'Veo el mundo como una gran sinfonía', su obra ganadora

El libro traza una cartografía de los últimos 150 años a partir de algunos de sus personajes más emblemáticos, encuentros entre gente dispersa a través de los que el lector atravesará momentos claves de la historia

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:58

La escritora madrileña Mireya Hernández Pozuelo está hoy en Logroño para presentar el libro con el que ganó el último Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón. Acto que tendrá lugar en el café Bretón de la capital, a las 13.00 horas

'Veo el mundo como una gran sinfonía' da título a esta obra, editada por Pepitas de Calabaza y donde la autora traza una cartografía de los últimos 150 años a partir de algunos de sus personajes más emblemáticos; de encuentros entre gente diversa a través de los cuales el lector atravesará momentos claves de la historia.

