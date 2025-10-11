Hernández presenta 'Veo el mundo como una gran sinfonía', su obra ganadora
El libro traza una cartografía de los últimos 150 años a partir de algunos de sus personajes más emblemáticos, encuentros entre gente dispersa a través de los que el lector atravesará momentos claves de la historia
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:58
La escritora madrileña Mireya Hernández Pozuelo está hoy en Logroño para presentar el libro con el que ganó el último Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón. Acto que tendrá lugar en el café Bretón de la capital, a las 13.00 horas
'Veo el mundo como una gran sinfonía' da título a esta obra, editada por Pepitas de Calabaza y donde la autora traza una cartografía de los últimos 150 años a partir de algunos de sus personajes más emblemáticos; de encuentros entre gente diversa a través de los cuales el lector atravesará momentos claves de la historia.