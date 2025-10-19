LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El guitarrista riojano Caco Santolaya. C. S.

El guitarrista de jazz Caco Santolaya descubre sus 'Interiores' en la Fundición

El concierto es preámbulo de Riojazz, que presenta así su propio sello discográfico

J. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:52

Comenta

El recién creado sello discográfico Riojazz, que pretende dar voz a los músicos riojanos, no solo del mundo del jazz sino también de otros estilos, ... como blues o funk, presenta hoy su primer lanzamiento. La Sala Fundición de Logroño acoge (a las 20.00 horas) el estreno del disco Interiores', del veterano guitarrista riojano Caco Santolaya. En este trabajo, el segundo tras su debú discográfico en 2003, todos los temas están compuestos por el propio instrumentista, quien, en un ejercicio de introspección, muestra, a través de la música, «un reflejo de ese mundo interior que todos vamos creando a lo largo de los años», según sus palabras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    Las claves del crimen de Los Lirios
  3. 3

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  4. 4

    La rebelión de las aulas
  5. 5

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  8. 8

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  9. 9

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  10. 10 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El guitarrista de jazz Caco Santolaya descubre sus 'Interiores' en la Fundición

El guitarrista de jazz Caco Santolaya descubre sus &#039;Interiores&#039; en la Fundición