El guitarrista de jazz Caco Santolaya descubre sus 'Interiores' en la Fundición

El recién creado sello discográfico Riojazz, que pretende dar voz a los músicos riojanos, no solo del mundo del jazz sino también de otros estilos, ... como blues o funk, presenta hoy su primer lanzamiento. La Sala Fundición de Logroño acoge (a las 20.00 horas) el estreno del disco Interiores', del veterano guitarrista riojano Caco Santolaya. En este trabajo, el segundo tras su debú discográfico en 2003, todos los temas están compuestos por el propio instrumentista, quien, en un ejercicio de introspección, muestra, a través de la música, «un reflejo de ese mundo interior que todos vamos creando a lo largo de los años», según sus palabras.

Desde 'Canción para una canalla', que abre el cedé, hasta 'La mujer del vestido amarillo', pasando por 'Take me home' o 'Espejismo', Santolaya muestra en 'Interiores' su amplio espectro de influencias jazzísticas, que van de la bossa nova al jazz clásico y latino, todas ellas plasmadas con la elegancia que le caracteriza y ejecutadas a las seis cuerdas con total brillantez, dejando espacio y libertad al resto del cuarteto formado para la ocasión.

No en vano, para este disco y su concierto de presentación, Caco se ha rodeado de algunos de los músicos de jazz más solventes de los alrededores: los riojanos Marcelo Escrich (al contrabajo) y Jorge Garrido (en la batería), además del navarro Alberto Arteta (al saxo), quienes también cuentan con sus propios trabajos discográficos.

'Interiores' fue grabado durante el mes de agosto en la Escuela de Música Píccolo y Saxo con el técnico de sonido y productor, también riojano, David Garrido. Además, el diseño de la imagen del disco lo ha realizado otro artista local, aunque residente en Barcelona, Tito Inchaurralde, con una amplia trayectoria profesional.

Riojazz celebrará la quinta edición de su semana de la cultura del jazz a principios de noviembre y este concierto en la Fundición será el preámbulo de los actos programados.