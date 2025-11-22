LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, este viernes en Logroño en las Jornadas de Patrimonio del COAR. Irene Jadraque/Sadé Visual

Guillermo Vázquez Consuegra

Arquitecto

«Más que construir, en un futuro próximo los arquitectos reconvertirán las ciudades»

El reconocido arquitecto cerró este viernes la primera sesión técnica de las XXIII Jornadas de Intervención en el Patrimonio del COAR con su actual proyecto en las Atarazanas de Sevilla

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

Referente de la arquitectura patrimonial en nuestro país, Guillermo Vázquez Consuegra pasó este viernes por las XXIII Jornadas de Patrimonio del COAR con su ... proyecto de rehabilitación de las históricas Reales Atarazanas de Sevilla para convertirlas en centro cultural. También compartió su visión sobre el futuro de la arquitectura y las ciudades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

