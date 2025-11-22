Referente de la arquitectura patrimonial en nuestro país, Guillermo Vázquez Consuegra pasó este viernes por las XXIII Jornadas de Patrimonio del COAR con su ... proyecto de rehabilitación de las históricas Reales Atarazanas de Sevilla para convertirlas en centro cultural. También compartió su visión sobre el futuro de la arquitectura y las ciudades.

– ¿Hasta qué punto estos últimos y críticos años para la arquitectura han jugado en favor de proyectos de rehabilitación y de intervención en el patrimonio ya existente?

– Más que crear nuevas construcciones, en un futuro próximo los arquitectos van a enfocar su trabajo en la metamorfosis de la ciudad, en lo que existe, dándole un nuevo significado, un nuevo contexto semántico. No se trata tanto de hacer como de rehacer o de deshacer, y así creo que va a ser en los próximos años, al menos en Europa, y no solo en cuestiones patrimoniales, sino también en edificios antiguos aunque carezcan de un gran valor arquitectónico. Me parece importante ese reciclaje, esa reconversión. En estos últimos años se ha superproducido y quizás es el momento de hacer una reflexión sobre esta transformación, que viene un poco dada por los nuevos usos, las nuevas necesidades de la propia sociedad.

– En este sentido, ¿cualquier nuevo uso justifica una intervención en el patrimonio? Pienso, por ejemplo, en una discoteca.

– Los edificios tienen que incorporarse al ciclo de vida de la ciudad, eso me parece fundamental. Salvo en ocasiones muy concretas, no deben convertirse en museos de sí mismos, sino que tienen que asumir un uso contemporáneo. Evidentemente el uso tiene que ser adecuado a la propia capacidad y organización espacial del edificio, y en este sentido hay algunas intervenciones muy poco afortunadas. Pero en cuanto a las categorías de usos, no veo ningún problema que se destinen a centro cultural, equipamiento público, deportivo o incluso al que usted se refiere.

–Frente a los edificios icónicos levantados en los años de bonanza económica ahora la arquitectura es mucho más discreta. ¿Hasta qué punto se precisan no digo iconos, pero sí arquitecturas que identifiquen a los lugares?

– Yo solo creo en la buena arquitectura o en la mala arquitectura, y la buena es aquella que resuelve los problemas que se plantean. En la ciudad hay edificios singulares que de alguna manera destacan sobre el conjunto, pero a mí siempre me ha interesado la continuidad urbana, la continuidad física e histórica en la ciudad. Además creo que ha habido un abuso de estos edificios singulares pensando que iban a transformar completamente un lugar, y no hay ciudad que no haya construido su icono, hoy muchos de ellos en una situación de abandono o de ruina. La buena arquitectura es la que atraviesa todos los tiempos y es contemporánea siempre, y es la que debe destacar dentro de la organización de la ciudad.

– ¿Qué problemas de las ciudades debería resolver hoy la arquitectura?

– Ahora tenemos el problema del déficit de vivienda asequible, porque hace años que no se construyen viviendas en este país. Pienso también que las ciudades no deben de expandirse más, lo importante ahora es crear una red de transporte público importante, de infraestructura pública con su área metropolitana, como viene haciendo Barcelona desde hace años.

– Deme algunas pinceladas de la ciudad ideal.

– Bueno, la ciudad ideal es aquella capaz de ofrecer espacios confortables para sus ciudadanos. Hay un tema que transita por todos mis proyectos y es esa dimensión urbana que tiene la arquitectura cuando proyecta un edificio; esa capacidad de crear no solo un objeto sino un lugar urbano. Y es porque tengo la profunda convicción de que el futuro de las ciudades reside en estos espacios públicos que son capaces de hacer ciudades más democráticas, más inclusivas, más libres.