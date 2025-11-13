LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Prsentación del XI Festival de Música Contemporánea de La Rioja. L. R.

Grupo Enigma cierra en el conservatorio el XI Festival de Música Antigua

El concierto se celebra en el Conservatorio Eliseo Pinedo

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

El XI Festival de Música Contemporánea de La Rioja, organizado por Rioja Filarmonía, llega a su cierre con el Grupo Enigma, una de las formaciones más sólidas y longevas del panorama contemporáneo español. Bajo el título 'Orígenes (1988-1995)', el conjunto aragonés recupera el espíritu de sus primeros años con el cuarteto que dio origen a la agrupación –flauta, clarinete, piano y percusión– y su apuesta por el diálogo entre acústica y tecnología.

El concierto, en el Conservatorio Eliseo Pinedo (a las 19.00 horas), llega después de la conferencia ofrecida este jueves por el musicólogo Eduardo Chávarri Alonso sobre Pierre Boulez, 'el compositor que quería dinamitar la ópera'. Ambas propuestas resumen el espíritu de esta edición del festival: reflexión, experimentación y diálogo entre tradición y vanguardia. Una edición que ha consolidado La Rioja como un espacio de referencia para la creación actual.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Riojana pagaba una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados
  2. 2 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  7. 7

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  8. 8 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  9. 9 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  10. 10 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Grupo Enigma cierra en el conservatorio el XI Festival de Música Antigua

Grupo Enigma cierra en el conservatorio el XI Festival de Música Antigua