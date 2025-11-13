Grupo Enigma cierra en el conservatorio el XI Festival de Música Antigua

J. Sainz Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

El XI Festival de Música Contemporánea de La Rioja, organizado por Rioja Filarmonía, llega a su cierre con el Grupo Enigma, una de las formaciones más sólidas y longevas del panorama contemporáneo español. Bajo el título 'Orígenes (1988-1995)', el conjunto aragonés recupera el espíritu de sus primeros años con el cuarteto que dio origen a la agrupación –flauta, clarinete, piano y percusión– y su apuesta por el diálogo entre acústica y tecnología.

El concierto, en el Conservatorio Eliseo Pinedo (a las 19.00 horas), llega después de la conferencia ofrecida este jueves por el musicólogo Eduardo Chávarri Alonso sobre Pierre Boulez, 'el compositor que quería dinamitar la ópera'. Ambas propuestas resumen el espíritu de esta edición del festival: reflexión, experimentación y diálogo entre tradición y vanguardia. Una edición que ha consolidado La Rioja como un espacio de referencia para la creación actual.