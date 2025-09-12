La Garnacha hace teatro a la carta con las 'Mujeres' de Sáez Aldana
El guion original dispone de doce monólogos para tres actrices
J. S.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:22
Garnacha Teatro representa el domingo en el Bretón (a las 19.30 horas) 'Mujeres', un espectáculo basado en el libro homónimo de relatos del ... escritor riojano Fernando Sáez Aldana sobre personajes femeninos célebres.
Desde Cleopatra hasta Marilyn Monroe, de Teresa de Ávila a Margaret Thatcher, el guion original dispone de doce monólogos para tres actrices: María José Pascual, Rebeca Apellániz y Megan Duval, dirigidas y acompañadas en escena por Vicente Cuadrado como el 'Personaje de negro', que da entrada a cada monólogo e interviene en casi todos como un comodín mudo.
«Concebido como un menú dramático 'a la carta'», es el público el que escoge entre esas doce mujeres las historias que serán representadas; mujeres relevantes de la historia, unas veces en momentos reales de su vida y otras en situaciones imaginadas por el autor, con un 'postre' en el que el elenco al completo representa una pieza con tres esposas de Enrique VIII.
