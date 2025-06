Julio García Llopis ambienta su última novela negra en el Valle de Ocón

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 12 de junio 2025, 07:53 Comenta Compartir

Julio García Llopis reside en Galilea, a donde llegó hace un año procedente de Bilbao. «Me cautivó todo –nos comenta–, el paisaje, la gente... y de momento me he quedado a vivir aquí, digamos que soy riojano de adopción. Soy mediterráneo por esencia y he pasado prácticamente toda la vida cerca del mar. Y en Galilea, cuando miras el paisaje de las viñas, los olivos, los almendros... me da la impresión de que estoy frente a un mar. Quizá en tiempos prehistóricos fuera así».

En este paisaje del Valle de Ocón es donde ambienta su última obra, 'La cronista', una novela negra cuyos cadáveres, siempre de mujeres de mediana edad, parecen haber sido sometidos a un ritual de brujería.

De hecho, a la portada de su novela asoma la veleta de una bruja orientada hacia la luna llena, una foto tomada por el propio autor en Galilea y punto de partida de 'La cronista'. «Indagando comprobé que en La Rioja no hay antecedentes de brujería salvo el auto de fe de Logroño. Sin embargo, sí descubrí pequeñas cosas que tenían incidencia sobre el tema y de ahí surgió el argumento, que no es de brujería pero tiene elementos que nos hacen pensar que sí», explica.

Las víctimas de este 'rural noir' aparecen en el yacimiento de Parpalinas en Pipaona, el pueblo abandonado de Oteruelo y el molino de Ocón, y podrían haber sido más si no fuera por la 'Miss Marpple' de esta historia. Ella es Laura, una bibliotecaria madrileña retirada en La Rioja y con debilidad por los temas criminales, personaje clave en la resolución del caso.

Además de escritor, Julio García Llopis también es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Derecho y diplomado en Cinematografía. Sus documentados detalles sobre la historia, costumbres y folclore de los pueblo del Valle de Ocón delatan su faceta periodística; sus visuales descripciones, la cinematográfica. Pero es en la escritura, y más concretamente en la novela negra, donde se encuentra más confortable en este momento.

'La cronista', que suma su decimoquinta novela, acaba de ser editada por el sello riojano Siníndice. Hoy la presenta en El Redal, en la casa rural Casa de la Condesa, una elección en absoluto aleatoria dado que en su libro también hay una 'condesa', en un cuadro de la casa de la protagonista. Además, la anfitriona de la Casa de la Condesa le contó una historia que supuso el arranque de una parte de esta novela.