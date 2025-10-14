El Teatro Bretón de Logroño acogerá dos funciones de 'Un monstruo viene a verme' La versión teatral de la compañía LaJoven se representa el jueves en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025, 07:55 Comenta Compartir

El Teatro Bretón de Logroño acogerá el jueves (20.00 horas), 'Un monstruo viene a verme', una producción teatral de la compañía LaJoven en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer que pone las artes escénicas al servicio de educación emocional para ayudar a concienciar, especialmente a los más jóvenes, sobre esta enfermedad y eliminar los tabúes que giran en torno a ella.

Tras pasar por la gran pantalla, donde consiguió nueve premios Goya, y por el prestigioso Teatro Old Vic de Londres, la emotiva historia dirigida por José Luis Arellano llega a la capital riojana dentro del 46º Festival de Teatro de Logroño a través del Programa Platea 2025-2026.

'Un monstruo viene a verme' es un relato complejo que, a través de la fantasía, se centra en el difícil tránsito entre la infancia y la edad adulta, de cómo enfrentarse a la vida, vencer los miedos y salir victorioso de la incertidumbre de lo cotidiano.

La obra narra la historia de Conor, un adolescente de trece años que convive con su madre enferma y que, después de cada medianoche, revive la misma pesadilla, que le acompaña también en el colegio y en casa.

Este conmovedor relato, recomendado para un público a partir de diez años, fue originariamente una idea de la escritora británica Siobhan Dowd, pero no pudo terminarlo debido a que falleció a causa del cáncer de mama que padecía. Su editorial contactó poco después con el novelista Patrick Ness para que completara la historia.

Esta adaptación teatral en gran formato y con grandes efectos especiales conecta con grandes emociones como el amor, la amistad o la superación de los retos que impone la vida. Ha sido reconocida recientemente con el galardón a la mejor música original en los Premios Talía 2025 y fue finalista en los en los Max como mejor espectáculo, producción y escenografía.

Función escolar y coloquio

Además, el Teatro Bretón albergará una función matinal el mismo jueves (a las 11.30 horas) dirigida a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Tras la función, el público compartirá un coloquio con los actores y con un equipo de psicólogos de la Asociación Española Contra el Cáncer para abordar los temas tratados en la obra.

La función incluye un coloquio para facilitar a los adolescentes herramientas para superar adversidades emocionales

El objetivo es que los jóvenes de entre 14 y 17 años conozcan herramientas que les ayuden a superar adversidades emocionales en la convivencia con una enfermedad como el cáncer.