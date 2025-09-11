Frente a Andrea de Blas y sus miedos La cantante, pianista y compositora de jazz logroñesa estrena en el Museo de La Rioja y expone en la Esdir su primer proyecto discográfico, 'En frente mío', un álbum íntimo y provocador

Andrea de Blas entre las partituras de su primer disco, 'En frente mío', proyecto que expone en la Esdir.

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:34

'En frente mío' es el título del primer álbum de la cantante, pianista y compositora de jazz Andrea de Blas Sánchez (Logroño, 1992). Es también su historia personal sobre los miedos a los que se enfrenta a la hora de hacer lo que realmente quiere en la vida: música.

Sus miedos articulan los trece temas de este disco, que no verá la luz hasta noviembre próximo pero cuyo primer sencillo –'Por delante de mí', sobre la necesidad de priorizarse uno mismo– se puede escuchar ya en Spotify.

El público logroñés, sin embargo, tendrá el privilegio de disfrutar en directo de todo el álbum durante el concierto que Andrea de Blas ofrece este viernes en el Museo de La Rioja (a las 18.30 horas y con entrada gratuita), en una nueva cita musical de 'El Patio de Doña Jacinta'. También podrá degustar este trabajo, e incluso imbuirse en su proceso de creación, en la exposición que acaba de inaugurarse en la sala pequeña de la Esdir. Allí, la artista logroñesa muestra esta primera aventura discográfica, becada como Proyecto de Profesionalización en la XL Muestra de Arte Joven en La Rioja y fruto de meses de arduo trabajo, tutorizado por Rocío Coletes.

La exposición permite escuchar el disco y reúne sus partituras, apuntes y fotos de la autora, y un vídeo de su grabación

La exposición, abierta hasta el 12 de octubre, permite la escucha de 'En frente mío' sobre unos enormes cojines. También reúne las ideas primigenias del disco en manuscritos de Andrea plagados de dibujos, tachones y asteriscos; sus partituras definitivas; imágenes promocionales del álbum y un vídeo del 'making of' de la grabación del LP en los estudios Underpoop de Barcelona.

La obra final es –en palabras de Coletes– «una propuesta moderna y provocadora que invita a la aceptación tanto de virtudes como de imperfecciones, a través de la fusión de géneros como el jazz, el hip hop o el neo soul».

Para su autora «sobre todo son canciones», unas instrumentales y otras con letras propias en español, excepto la que abre el disco –'Silencio'– y que responde a un poema de Marilyn Monroe que habla «sobre el silencio con uno mismo», explica.

En este íntimo y personal proyecto, De Blas ha estado acompañada de Roger Castells (batería) y Joan Pedrajas (bajo y contrabajo), y ha contado con músicos invitados como el trompetista de jazz catalán Víctor Carrascosa, la cantante y compositora norteamericana Ires, el guitarrista argentino Borja Lange y el saxofonista catalán Koldo Munné.

En la música desde los 8 años

«Todos los procesos de creación parten de mucha soledad e introspección. Yo llevo dos o tres años metida en esto y tenía muchas ganas de soltarlo y compartirlo», reconoce esta joven promesa del jazz que se acercó a la música con apenas 8 años a través del piano clásico, en el Conservatorio de La Rioja. Con 18, y segura de que lo suyo era el jazz, se trasladó a Madrid para estudiar, al tiempo que empezó a tocar en salas de la ciudad, a grabar maquetas y creó su propio trío. Hoy vive en Barcelona y empieza a tener voz propia en los escenarios y festivales jazzísticos.

En la presentación de su exposición en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), Andrea de Blas ha estado arropada por el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor; el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la directora de la Esdir, Mónica Yoldi.