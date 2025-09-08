La flautista Tamar Lalo, en la Semana de Música Antigua de Logroño La artista israelí presenta este martes su nuevo ensemble, Echo et Dulce, y un programa centrado en el compositor barroco Giuseppe Sammartini, a partir de las 20.00 horas en la Sala de Cámara de Riojafórum

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

La flautista Tamar Lalo (Tel Aviv, 1984) presenta este martes en Logroño su nuevo ensemble, Echo et Dulce, en el marco de la Semana de Música Antigua que organiza Cultural Rioja. La formación está compuesta por grandes especialistas de música antigua como el clavecinista Daniel Oyarzabal –un conocido del público riojano–, Ismael Campanero (violone) y Nacho Laguna (tiorba). La formación se presenta a las 20.00 horas, en la Sala de Cámara de Riojafórum (entrada a 12 euros).

En este primer concierto el ensemble interpretará un repertorio recogido en el primer álbum de Lalo, 'The Celebrated Sammartini' (2023), que incluye las sonatas para flauta de este compositor barroco. Son composiciones que pertenecen a la época tardía de la flauta dulce, instrumento que pronto caería en el olvido.

Las obras de Giuseppe Sammartini, oboísta y compositor de origen milanés, se caracterizan por una gran inventiva, atrevidos giros armónicos y un enfoque de forma muy libre. Además de las cuatro sonatas de Sammartini procedentes del llamado 'manuscrito Sibbley', el programa se completa con unas obras para clave solo de Haendel, contemporáneo del anterior. De hecho, Sammartini obtuvo el reconocimiento en Londres con sus conciertos públicos y su colaboración en óperas de Haendel.

En cuanto a Tamar Lalo, inició su carrera profesional en su país de origen Israel, tocando como solista con numerosas orquestas, como la Filarmónica de Israel bajo la batuta del Maestro Zubin Mehta. Desde 2010 reside en Madrid donde desarrolla su carrera como intérprete de música antigua. Durante los últimos años, Tamar actúa como solista con grupos como La Ritirata, Euskal Barrokensemble, Ensemble Constantinople o Forma Antiqva, ofreciendo conciertos por todo el mundo.

