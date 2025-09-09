FITLO, en vanguardia y en el filo escénico Del 29 de septiembre al 5 de octubre, el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja acerca a Logroño las propuestas de ocho compañías de Grecia, Argentina y España

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 9 de septiembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

Transgresor, dialogante, incómodo, comprometido, diverso, reivindicativo, reflexivo... todo esto es FITLO, un festival de teatro nada convencional que desde hace nueve años acerca a la capital riojana arriesgadas propuestas de compañías nacionales e internacionales. La próxima edición se prolongará del 29 de septiembre al 5 de octubre con ocho obras de factura muy diversa, entre cuyos autores destacan la argentina Marina Otero, referente del biodrama contemporáneo; el dramaturgo Martín Bontempo con su obra 'Suavecita'; la coreógrafa griega Ioanna Paraskevopoulou con 'MOS'; la artista vasca Olatz Gorrotxategi con su pieza performativa 'Progreso' o la compañía catalana Monte Isla, que convertirá la zona de las Cien Tiendas en un espacio de experimentación artística.

El programa Lunes 29 de septiembre 'Huérfanos' de Esto podría ser. Riojafórum (19.30 horas)

30 de septiembre 'MOS' de Ioanna Paraskevopoulou. Nave 31 (20.30)

Del 1 al 4 de octubre 'Ciudad Teatro' de la compañía Monte Isla. Paseo de las Cien Tiendas. Y el día 4, actividad expandida con comida a las 13.00 y juegos a las 17.30 horas

1 de octubre Encuentro con los autores de Pepitas Editorial Bernardo Sánchez y Raúl Cortés. Galería Larry Karlin (20.00)

2 de octubre 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' de Proyecto 43-2. Sala Gonzalo de Berceo (19.30)

3 de octubre 'Ayoub' de Marina Otero. Nave 31 (20.30)

4 de octubre 'Torcidxs' de Las Nenas. Nave 31(20.30)

5 de octubre 'Suavecita' de Martín Bontempo. Sala Gonzalo de Berceo (19.30)

Son algunos nombres propios de este Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja que, en los actuales tiempos de devastación, ha elegido 'Construir' como lema de su novena edición. Su fundador y organizador, Jorge Tesone, ha presentado este martes el programa del certamen acompañado del director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, representantes de las principales administraciones colaboradoras.

FITLO 2025 se estrena tras las fiestas mateas, el lunes 29 de septiembre, con la compañía madrileña Esto Podría Ser y su inquietante exploración sobre la violencia en todas sus formas. En clave de thriller y con momentos de comedia oscura, 'Huérfanos' se pondrá en escena en la Sala 1 de Riojafórum.

Un día después, la coreógrafa Ioanna Paraskevopoulou y el bailarín Giorgos Kotsifakis pondrán banda sonora y movimiento sobre una serie de fragmentos cinematográficos en el singular juego escénico que es 'MOS'.

'Federico. No hay olvido, ni sueño: Carne viva' es un proyecto de investigación documental y artística en el que la compañía Proyecto 43-2 elucubra sobre la posibilidad de encontrar los restos de Lorca.

Escenas de las obras 'Torcidxs', 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' y 'Suavecita'. LR

De Argentina proceden dos rompedoras propuestas. 'Ayoub' de la performer internacional Marina Otero tuvo inicialmente el propósito de salvar a un hombre vulnerable, con el que la artista pretendía casarse para ofrecerle su nacionalidad. Pero cuando dio con Ayoub 'el retornado' el proyecto se desplomó, para decidir finalmente hablar de él, de colonialismo, de Palestina. Su compatriota Camila Peralta protagoniza 'Suavecita' de Martín Bontempo, metiéndose en la piel de una mujer que cumple las fantasías sexuales de pacientes moribundos, llegando incluso a sanarlos.

Los navarros Las Nenas abordarán en la obra 'Torcidxs' la violencia estética sobre cuerpos no normativos, mientras que Olatz Gorrotxategi plantea el impacto del plástico en nuestro planeta en 'Progreso', pieza performativa dirigida a alumnos de Secundaria.

Como novedad, los catalanes Monte Isla convertirán el Paseo de las Cien Tiendas en una 'Ciudad teatro' durante cuatro días (del 1 al 4 de octubre). En esta ficción colectiva, que no volverá a repetirse, se invitará a los logroñeses a colocarse unos auriculares y a descubrir la ciudad con una perspectiva poliédrica. El día 4, además, habrá una comida popular con un posterior debate abierto y juegos relacionados con nuestros modos de consumo.

Por último, la editorial Pepitas organiza el 1 de octubre un encuentro con dos de sus autores, Bernardo Sánchez y Raúl Cortés, en la Galería Larry Karlin.