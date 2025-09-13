LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'Xpectro' de la compañía andaluza Zen del Sur se presenta este sábado en la Biblioteca de La Rioja. LR

Un Logroño 'ocupado' por el teatro de siete compañías

Este fin de semana se podra disfrutar en la capital riojana de las numerosas y variadas propuestas escénicas del Bretón y de los festivales MUTE y Camino Escena Norte

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:28

Gracias al festival MUTE, al proyecto Camino Escena Norte y al Bretón de los Herreros, la capital riojana vive este fin de semana dos intensas ... jornadas de teatro, tanto hablado como silencioso, circense, de actores y de marionetas, de calle y de sala... y para los públicos más diversos.

