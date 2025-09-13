Un Logroño 'ocupado' por el teatro de siete compañías

Gracias al festival MUTE, al proyecto Camino Escena Norte y al Bretón de los Herreros, la capital riojana vive este fin de semana dos intensas ... jornadas de teatro, tanto hablado como silencioso, circense, de actores y de marionetas, de calle y de sala... y para los públicos más diversos.

La principal aportación llega de la mano del Festival de teatro gestual de La Rioja MUTE, que este sábado y el domingo apura su programación con cuatro propuestas. Para los más benjamines (a partir de 2 años), la compañía cántabra Escena Miriñaque pone en escena 'tÁ', espectáculo que en enero ya pasó por el Bretón y presume del Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2024. A través de la danza-teatro, sus dos protagonistas nos trasladan a un bosque donde el realismo mágico cobra vida y abraza su relación de amistad. La cita, este sábado en la Sala Gonzalo de Berceo a las 17.30.

Unas horas después, a las 20.00, el festival se traslada a la Biblioteca de La Rioja con 'Xpectro', un montaje multidisciplinar que combina circo contemporáneo, danza y música a la hora de abordar el autismo y otras neurodivergencias desde un enfoque creativo. Una aplaudida propuesta de la compañía andaluza Zen del Sur (Andalucía).

Sábado 13 de septiembre Sala Gonzalo de Berceo/17.30 h. Espectáculo 'tÁ' de Escena Miriñaque

Plaza del Mercado/19.00 h. 'Zozobra' de La Roca

Biblioteca de La Rioja/20.00 h. 'Xpectro' de Zen del Sur

Teatro Bretón/20.00 h. Rafael Álvarez 'El Brujo' interpreta 'Iconos'

Domingo 14 de septiembre Biblioteca Rafael Azcona /11.00 y 12.30 h. 'Xtrashhh!!!' de Zero en Conducta

Sala Gonzalo de Berceo/19.30 h. 'Ocupado' de El Perro Azul

Teatro Bretón/19.30 h. La Garnacha pone en escena 'Mujeres', basado en el libro homónimo de Fernando Sáez Aldana

Entre ambas citas se inmiscuirán la condesa de Gómez de Andújar y su inseparable sirvienta, protagonistas de 'Zozobra' y quienes a partir de las 19.00 horas deambularán por la plaza del Mercado con sus plegarias, pasodobles y maldiciones. Con este espectáculo de La Roca (Asturias) se estrena en La Rioja el proyecto Camino Escena Norte, compartido con otras cinco comunidades autónomas.

Las obras 'tÁ' de Escena Miriñaque, 'Zozobra' de La Roca y 'trashhh!!!' de Zero en Conducta. LR

El domingo MUTE apura su cartel con 'trashhh!!!' de los catalanes Zero en Conducta (a las 11.00 y 12.30 horas en la Biblioteca Rafael Azcona), para un público a partir de 5 años. La protagonista de este teatro de manipulación de objetos es Poubelle, una bolsa de basura que siempre soñó con ser una estrella. Y a las 19.00 horas, en la Gonzalo de Berceo, la compañía local El Perro Azul pone en escena 'Ocupado', un cómico combate con el mundo de un hombre solo en su cuarto de baño.

El Bretón de los Herreros vuelve a programar este sábado a Rafael Álvarez 'El Brujo' (el viernes también lo hizo) con 'Iconos', una reflexión en clave de humor sobre el destino en la tragedia griega (20.00 horas). Y el domingo (19.30), La Garnacha servirá un menú dramático a elección del público en torno a doce mujeres relevantes de la historia, basado en el libro 'Mujeres' del riojano Fernando Sáez Aldana.