El Festival de Teatro de Logroño ofrecerá 19 espectáculos en octubre y noviembre El Bretón logroñés acogerá la 46.ª edición de su programa de otoño, que incluye cuatro montajes internacionales, dos de danza y uno de circo teatro

J. Sainz Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

El Teatro Bretón acogerá, del 10 de octubre al 28 de noviembre la 46.ª edición del Festival de Teatro de Logroño, que presenta diecinueve espectáculos de teatro, danza y circo flamenco. El festival cuenta con una de las programaciones teatrales más importantes de la ciudad gracias a la mejor producción teatral del país, así como una pequeña muestra de cuatro espectáculos internacionales que se encuentran de gira por España, con la presencia de actrices, actores y compañías de la talla de Lola Herrera, Javier Gutiérrez, Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Pepe Viyuela Juan Mayorga o el London City Ballet, entre otros.

La programación propone obras de gran calidad artística como 'Camino a La Meca', de Athol Fugard y con Lola Herrera en el elenco de actores; 'Los yugoslavos' y 'La gran cacería', de Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 y Premio Nacional de Literatura Dramática 2013; 'El barbero de Picasso', una comedia de Borja Ortiz de Gondra protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero; 'Vulcano', de Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025; 'Música para Hitler', de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio y con actores de la talla de Carlos Hipólito y Kiti Mánver; o 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant', de Rainer Werner Fassbinder.

La 46.ª edición del Festival de Teatro de Logroño propone también espectáculos internacionales como los ofrecidos por las compañías internacionales de danza London City Ballet ('Momentum') y el Malandain Ballet de Biarritz ('Mosaïque'); el homenaje a la vejez 'Claudette', de la compañía belga Maleta Company & Cie. Balancetoi; y el teatro de máscaras 'Hokuspokus, de criaturas y creadores', de la compañía alemana Familie Flöz.

El festival cuenta también con propuestas menos convencionales y con vocación para llegar a un público diverso, como 'Mihura, el último comediógrafo', un homenaje al teatro y sus oficios e historia, obra de Adrián Perea; 'La otra bestia', un texto poético de Ana rujas sobre las reflexiones de una mujer contemporánea; y 'Las apariciones', en la que la compañía Exlímite y el Centro Dramático Nacional.

Junto a estas propuestas se encuentra cuatro espectáculos del Programa Platea del Ministerio de Cultura para la temporada 2025-2026: 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', de Tanttaka Teatroa, en la que se habla de la soledad y la discapacidad; 'Un monstruo viene a verme', de la compañía LaJoven, un proyecto en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer que trasciende el escenario y pone las artes escénicas al servicio de la concienciación y la educación emocional; 'Todos pájaros', obra de Wadji Mouawad y que aborda el conflicto de Gaza a través de una historia de amor; y 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco, un espectáculo asentado en la poesía del circo, el flamenco y el humor.

Venta de abonos y localidades

La venta de abonos completos se realizará desde el miércoles 17 (a partir de las 11.00 horas) hasta el 30 septiembre en el horario habitual de taquilla (de 11.00 a 14.00 horas, de lunes a sábados; de 12.00 a 14.00 horas, domingos y festivos si hay función; y también dos horas antes del inicio de la función); y a través de la web teatrobreton.org.

La venta de localidades, abonos parciales se iniciará el 1 de octubre. La venta por teléfono y reserva para grupos se puede realizar en el 941 207 231 y por internet a través de teatrobreton.org a partir de las 11.00 horas.

Programa completo

'Camino a La Meca' (vienes 10 de octubre).

'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' (domingo 12 de octubre.

'Un monstruo viene a verme' (jueves 16 de octubre).

'Todos pájaros' sábado 18 de octubre).

'Empaque' (domingo 19 de octubre).

'Momentum' (jueves 23 de octubre.

'Los yugoslavos' (sábado 25 de octubre).

'La gran cacería' (viernes 31 de octubre).

'Miura, el último comediógrafo' (sábado 1 de noviembre).

'Claudette' (jueves 31 6 de noviembre).

'Las apariciones' (viernes 7 de noviembres).

'El barbero de Picasso' (sábado 8 de noviembre).

'Mosaïque' (viernes 14 de noviembre).

'Vulcano' (sábado 15 de noviembres).

'La otra bestia' (viernes 21 de noviembre).

'Música para Hitler' (sábado 22 de noviembre).

'Hokuspokus de criaturas y creadores' (jueves 27 de noviembre).

'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant' (viernes 28 de noviembre).