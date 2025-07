Muwi abre boca, a falta de un mes, con vermú y capítulo gastronómico

J. Sainz Logroño Miércoles, 30 de julio 2025, 16:42 | Actualizado 16:59h. Comenta Compartir

A falta de un mes para su celebración, Muwi La Rioja Music Fest abre boca con la presentación de las últimas novedades para esta novena edición, que se celebrará del 28 al 31 de agosto en el parking de Valbuena en Logroño. Entre ellas, la ampliación del 'Vermuwi' a dos días –viernes y sábado– con la actuación itinerante de Jo & Swiss Knife por la calle Laurel y su entorno y sesiones de dj's en los dos escenarios Ibercaja-Laurel.

A lo largo del fin de semana, Muwi contará además con sesiones a cargo de catorce dj's que se repartirán por los distintos espacios del festival. Entre otros nombres anunciados este miércoles destaca la presencia de Abraham Boba (líder de León Benavente), David Van Bylen y Edu AnMu, referentes en el panorama nacional, junto con otros como Moderno, César Gallard o From Disco to Cisco.

Se completa de este modo el apartado musical de Muwi 2025, cuyo cartel encabezan los propios León Benavente, Carolina Durante, Rozalén o Zetak, además de los grupos riojanos Psycho Rebel Front, Mutagénicos y El Pájaro Volador. Este miércoles se han conocido también los horarios de todas las actuaciones musicales, disponibles en la web del festival (muwi.es).

Restaurantes y reposterías

En una rueda de prensa celebrada en el Mercado San Blas con representantes de todos los patrocinadores del festival, se ha conocido además una nueva edición del apartado gastronómico del mismo, Muwi Gastro, que contará con chefs de Logroño, reconocidos con estrellas Michelín y Soles Repsol, junto con los espacios gastronómicos de más renombre de la ciudad: Tondeluna, Ajonegro, Arsa, La Chispa Adecuada, Aitor Esnal, Casa Ríos, Juan Carlos Ferrando, La cuchara de Baco, La cocina de Ramón, Mesón Egües, Wine Fandango, La cocina de Ramón, La Tavina y las reposterías Papín y Kankel Bean to Bar.

Como han comentado los organizadores del festival José Luis Pancorbo y Rafa Bezares, «Muwi es música y cultura pero también es gastronomía».